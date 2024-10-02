日本為何沒颱風假？百萬網紅揭「最大主因」：跟制度、基礎建設無關

記者劉宛欣／綜合報導

山陀兒颱風以緩慢速度逼近南臺灣，預估3日登陸，今天下午以後風雨漸漸明顯，明天很可能會繼續放颱風假。每次颱風來襲，要不要放颱風假都成為網路上的熱門議題，也總會有人拿同樣遭受颱風威脅的日本沒有颱風假一事來做比較，對此，經常提出時事看法的百萬網紅Cheap，稍早也透過臉書分析日本沒有颱風假的背後原因。

▲Cheap分析為何日本不放颱風假。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap 2日在臉書分析「為啥日本沒有颱風假？」他開頭就直言最大原因在於日本颱風沒有台灣強，颱風生成後走到高緯度的日本，通常強度都已經削弱許多，並且拿1979年的狄普颱風為例，是史上最大的颱風，最強的時期也只經過菲律賓、台灣一帶，到日本就已經變弱。

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▲Cheap貼文。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap進一步指出，颱風在高緯度移動的速度相對快很多，通常只待半天，不像台灣經常被壟罩一整天，例如狄普當年在日本登陸幾個小時後，就於本州北部上空變成溫帶氣旋，等同於台灣的豪大雨等級，他表示：「講什麼制度、文化、基礎建設都是白講，問題就是日本的颱風沒台灣強，不是沒有颱風假，他們電車停駛就沒辦法上班了。」

另一方面，Cheap也提到日本的國定假日很多，對民眾而言沒有差颱風假，至於假相對較少的台灣，他則認為「台灣放放颱風假給勞工休息避災也不錯」。