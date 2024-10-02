颱風來臨前台南海邊「有異狀」！　歐陽靖曝變化祈福：大家要平安

記者劉宛欣／綜合報導

隨著颱風山陀兒逐漸逼近南臺灣，其威脅不容小覷，台南市政府1日早上就將災害應變中心提升為一級開設。藝人歐陽靖目前住在台南，1日深夜她透過Instagram分享當地的情況，指出1日白天一直都沒有颱風來臨的感覺，直到傍晚才因觀察到環境的變化察覺到異狀，她也不忘提醒「大家一定要平安」。

▲歐陽靖經常透過社群平台與粉絲分享日常。（圖／翻攝自歐陽靖Instagram）

歐陽靖1日深夜在Instagram限時動態分享在台南的情況，直言：「台南今天一整天無風，偶爾小雨，1%強颱將臨的感覺都沒有...直到傍晚我才察覺到異狀。」她家住在靠海邊的地方，平時有很多野生小動物，她後來才驚覺1日一整天極度安靜，聽不到鳥鳴，陽台的燈也沒有吸引飛蟲，就連蟑螂與螞蟻都不見蹤影。

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▲歐陽靖察覺颱風來前的不對勁。（圖／翻攝自歐陽靖Instagram）

一切跡象讓歐陽靖開始擔憂，詢問「不知道南部其它地區是不是也這樣？」並且祈福道「拜託大家一定要平安」。

另一方面，歐陽靖與孩子近些日子以來因為雙雙感冒，在家養了許久的身體，導致生活受到嚴重影響，再加上是單親無後援的家庭，沒有保母、沒有親戚，媽媽譚艾珍要北上工作，因此由自己負責全職育兒與工作，日前便在臉書抒發心情，坦言孩子雖然是天使寶寶，但她仍承受極大壓力，經常為此落淚，自責沒有當好媽媽，讓廣大網友相當心疼，紛紛留言為她送上鼓勵。