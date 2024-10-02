玖壹壹健志愛妻Mia「懷孕5個月狂吐」！　暴瘦7公斤吐焦慮心聲

記者王靖淳／綜合報導

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在8月宣布結婚及懷孕的喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉寶寶的性別是男生，上個月兩人現身戶政事務所完成結婚登記，吸引不少人湧入社群寫下祝福。然而，目前懷孕約5個月的Mia，最近也透過IG發文分享懷孕的焦慮心聲，透露自己前期妊娠劇吐且體重掉了6-7公斤，甚至還被醫生建議住院安胎。

▲Mia上個月與健志完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

Mia坦言，每次產檢都讓她感覺離兒子的到來更近，她提到，最近一次的產檢中，醫生笑著問她：「身體有沒有比較舒服了？」而她終於能夠開心地回答：「有的！」這段看似平凡的對話，對Mia來說卻是個重要的里程碑，因為經歷了整整五個月的不適，她才終於能自信地表達身體的改善。

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▲Mia發文分享產檢心情。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

Mia回憶起懷孕初期的辛苦，除了因為賀爾蒙變化導致情緒起伏不定外，她還「幸運」地經歷了僅1%的孕婦會遇到的「妊娠劇吐」，導致體重迅速下降6至7公斤。由於身體狀況不佳，醫生建議她住院安胎，這讓她每天都處於緊張與焦慮中。她坦言，自己擔心的並不是身體的不適，而是希望能夠為寶寶提供足夠的營養，確保他的健康成長。

▲Mia對於兒子的到來感到相當期待。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

隨著懷孕進入後期，Mia表示不適的感覺逐漸消失，取而代之的是更強烈的母愛與期待。她感受到為母則強的力量，這股力量在短短幾個月內不斷增長。貼文曝光後，立即掀起討論，不少人都紛紛按讚，並且留言給予她祝福及鼓勵，「辛苦了」、「好期待」、「要放鬆心情，不能太累要早點睡，保健食品要吃。」