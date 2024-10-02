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曾智希要拍婚紗照了！　陳志強親揭「婚禮時間點」高調探班放閃

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希與陳志強於2022年結婚，加上6年愛情長跑，至今累積8年感情，婚後生活穩定，更是努力拚生子，先前曾在社群網站上PO出超音波照並分享取卵過程，說道「每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍」，但只能告訴自己要保持平常心，其餘就是多補身體、相信醫生。

▲曾智希分享取卵的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希分享取卵的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希近期一邊努力取卵，一邊辛苦拍攝八點檔《愛的榮耀》，日前劇情播到她與姊姊李又汝因為誤會讓姊妹情產生裂痕，還成了總經理的「工具人」。隨著颱風山陀兒到來，老公陳志強也也到棚內探班，開車載曾智希來拍戲，更在休息室等到她收工。

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▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲曾智希近期在《愛的榮耀》吃盡苦頭。（圖／民視提供）

陳志強這一次陪老婆曾智希到民視上班6小時，坦言完全不辛苦，尤其還可以見見老朋友，也感受到滿滿的人情味，他也透露最近曾智希的時間會比較辛苦，因為他們正準備拍攝婚紗，以及籌備明年初的婚禮，所以兩人也會把握可以討論的時間。

▲▼曾智希透露老公陳志強要離家，老公寫「與妻暫別書」。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

▲陳志強、曾智希日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／陳志強）

▲陳志強透露跟曾智希舉辦婚禮的時間點。（圖／翻攝自Facebook／陳志強）

畢竟曾智希拍八點檔，時間就不那麼彈性了，現在成了老婆的護花使者，有時間就會開車接送她上下班，也努力把老婆想要的夢幻婚禮給完成。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲陳志強探班，放閃曾智希。（圖／民視提供）

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