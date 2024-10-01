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獨家／曾窮到付不出房租　楊奇煜認「險下海＋做直銷」揭解散後低潮

記者蔡琛儀／專訪

自《棒棒堂》出身的楊奇煜（小煜）推出睽違9年的EP《漫遊者》，小煜坦言，當年加入「棒棒堂」後，就下定決心要有自己的作品，「以前我們每張專輯都有一首我幾寫的歌跟獨唱，但都擺在很後面，這次作品在39歲的時候出，就覺得好像可以再為自己的歌手生涯拼一次。」

▲▼小煜楊奇煜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊奇煜推出睽違9年的EP《漫遊者》。（圖／記者湯興漢攝）

如今面對媒體發問幾乎知無不言的他，當年剛加入棒棒堂出道時則是省話一哥，他坦言當時因還沒做好準備，剛開始一度很痛苦，「講到綜藝這件事，其實我以前很不喜歡搞笑，都在耍酷，能不講話就不講話。」被說臭跩也毫不在意，後來受到其他棒棒堂成員的影響，才逐漸變得比較會聊天。

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團體解散後，小煜一度接不到工作，房租也繳不出來，硬著頭皮跟當時的公司預支一年份的房租；為了省飯錢，有時還會去時任女友工作的餐廳吃員工餐。在這樣的經濟壓力下，小煜說還有開玩笑問開男模會館的朋友能不能去上班；他也接觸到直銷，身邊許多朋友知道他的壓力，義氣給個資幫他做業績，跟著跑一個多月後，當他喜孜孜拿著許多資料準備正式加入，爸爸問他：「你真心想做嗎？你現在跟以前不一樣，但你以前比較好，我喜歡你以前的樣子。」他聽了爸爸的一番話，深思之下還是決定放棄。

▲▼小煜楊奇煜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼楊奇煜EP中的歌曲紀錄過去自己曾遇過的低潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼小煜楊奇煜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

後來小煜接到某齣音樂劇演出的工作，但劇情所需，他必須在台上脫到只剩內褲，甚至半年只能拿到10萬元酬勞，但當時的他只要有工作就做，因此還是決定接下，也讓他就此與音樂劇結下不解之緣，演藝工作逐漸步入軌道，生活也漸趨穩定。如今他不僅出演音樂劇，還有主持、歌唱工作，也擁有幸福美滿的家庭，讓小煜直呼：「現在的生活很滿足！」這次EP中的歌曲〈knock knock knock〉正是講述他過去經歷種種低潮的心情。

他和老婆言兒結婚3年多，育有兩個兒子，談到家庭生活，他笑說：「幸福啊，雖然痛苦的時間很多，但回想起來都不覺得很後悔，這本來就是必經過程，失去很多，但也得到更多成就感。」他透露有給老婆一張信用卡任她刷，但老婆都會不好意思用，「我們的小確幸就是逛outlet，在那邊掃貨。」雖然老婆目前也有工作，但前陣子小煜忙演出、EP製作，照顧小孩的工作大多是老婆擔下，因此小煜也會盡量讓老婆有「me time」好好放鬆，「家庭主婦真的壓力很大，我自己顧一整天可能就生病了。」也計畫之後和老婆兩人出國走走度假。

▲▼小煜夫婦。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

▲楊奇煜和老婆言兒結婚3年多，感情穩定。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

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