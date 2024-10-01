王思佳被路人罵賤　沒有要忍　我們法院見！

記者葉文正／台北報導

王思佳今天出席檀僖珠寶記者會，記者會上並秀出價值兩百萬元的藍蝴蝶珠寶，相當貴氣。不過她被媒體問到徐乃麟（乃哥）與楊繡惠的罵「賤」風波，她說兩位大哥大姊人都好兩不得罪，但手臂上的胎記被旁人誤以為是「守宮砂」她忍不住罵賤，覺得失言趕緊道歉，讓現場多了歡樂氣氛。

▲王思佳(左)今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

王思佳對於珠寶的理解是從媽媽布蘭妮的思考邏輯得來，「我媽以前就是收藏一些翡翠玉鐲之類的，但我小時候看不懂，她也會幫我戴那個小玉鐲，然後我就是磕磕碰碰也弄掉了好幾條，她每次都會說好啦碎碎平安，，隔兩天然後再幫我戴一個新的，所以我從小都很標新立異，就是會在小學生身上看到玉鐲的出現，真的是保平安然後又很珍貴。」

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▲王思佳身上有價值兩百萬元的珠寶。（圖／記者葉文正攝）

至於楊繡惠姐在節目上被乃哥說「賤」的事件，王思佳則不敢大意，僅：「兩個都是我的前輩，都很照顧我，我覺得我身為晚輩，不能去評論長輩的事情，但是平心而論，這兩個前輩都是我覺得非常好的人，這不是客套或場面話，因為我跟乃哥認識非常多年，我只要跟他工作，他都非常照顧我們身邊的每個人，對於很多節目效果的事情我自己都是可以接受的，《天才衝衝衝》因為我個人反應也不是到非常快的人，以前也是去過幾次，因為我就是真的是生了小孩之後，反應沒有那麼快，所以這個節目我也就沒有那麼常去，是我自己個人的問題，不是說節目沒有發，或者是我們自己不去，這兩個都是非常好的前輩，所以我覺得，希望他們可以快快和好一片和樂。」

▲王思佳作勢要道歉。（圖／記者葉文正攝）

王思佳也尷尬笑說，哈哈哈我道歉好不好，哈哈哈，因為這是繡惠姊個人感受問題，我們旁觀者哪能說什麼，就是沒辦法去揣測這些別人的心意了。

她也提到，「網友罵過我很多東西，所以其實我現在好像都沒什麼感覺，但我覺得我自己的底線是家人，你可以攻擊我這個人，你可以說我長得不好看啊，你不喜歡我你看不順眼我，我覺得這些東西都沒關係，但我覺得不可以罵到家人的部分，我覺得就是大家彼此的尊重。」

但是如果王思佳也被罵賤呢？她也開玩笑說：「我表情有時候是蠻賤的，如果我讓他覺得我表情賤賤的，我覺得這是種形容詞，但是他不可以說我這個人做人怎麼樣，比如說可能我推他一把或者是我跟他在開玩笑說他說「啊你這樣這樣很賤」我覺得OK，但是這個還是交情上面，如果說是很熟的朋友，我們兩個彼此互罵那就是扯平了，但如果說突然間路上走過一個人他這樣罵我，那就法院見。」