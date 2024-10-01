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曾莞婷出道26年沒入圍過！　談「槓龜金鐘」認了：心情沒辦法平靜

記者黃庠棻／台北報導

女星曾莞婷出道26年在戲劇領域有亮眼表現，更是不少人心中的台劇女神，今（1）日出席職場輕喜劇《X！又是星期一》開播茶敘，與導演阿Ken（林暐恆），主演范少勳、林奕嵐、温昇豪、馬力歐、李李仁一同現身，而她被問到再度槓龜金鐘的心情，也大方說出來了。

▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲曾莞婷出席《X！又是星期一》開播茶敘。（圖／鏡文學提供）

曾莞婷近幾年在台劇《媽，別鬧了！》、《省省吧！我家富貴發》有突破性的演出，尤其後者首度挑戰飾演三寶媽，精湛演技獲得肯定，只不過精彩表現卻沒有受到金鐘獎青睞，出道26年以來都沒有入圍過，先前曾發文抒發心情，說道「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力」。

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▲《省省吧！我家富貴發》曾莞婷在餐桌上質問老公為何欺騙自己 。（圖／瀚草文創提供）

▲曾莞婷在《省省吧！我家富貴發》飾演三寶媽 。（圖／瀚草文創提供）

沒想到，曾莞婷這一次的作品《省省吧！我家富貴發》仍舊無緣金鐘，被問到心情是否失落，她大方說道「沒辦法平靜」，不過私底下沒有偷偷落淚，把情緒都抒發在自己主持的談話性節目《小姐姐請回答》中，更正能量表示「今年、明年都有作品播出，希望明年可以有好消息」。

▲▼曾莞婷在新戲《富貴發》首演三寶媽 。（圖／瀚草文創）

▲曾莞婷在《省省吧！我家富貴發》飾演三寶媽 。（圖／瀚草文創提供）

給人高冷印象的曾莞婷，私下其實相當有趣，對於《X！又是星期一》導演林暐恆提出的靈機一動都很樂於嘗試，兩人從拍攝初期的陌生到後期的默契十足，林暐恆大讚曾莞婷常會激發出意想不到的表演方式，在在都幫助角色更加活潑與人性化，可說是外表冷艷但內心熱情的好演員。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷期許明年傳出入圍金鐘的好消息。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

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