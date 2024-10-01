吳淡如陸股ETF連虧3年「幾天內逆轉大賺」！　驚喜：還有相當獲利

記者田暐瑋／綜合報導

吳淡如的線上課程達成9億5000萬次下載的驚人成績，開心發文感謝網友支持，更分享過去曾買了一支虧損3年的陸股ETF，最近在短短幾天內轉虧為盈，連她都相當驚訝，直呼：「金融世界很詭譎，人算還真的比不上天算。」

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



吳淡如近年轉戰開團，鮮少曝光在螢光幕前，很多人好奇她現在的狀況，她指出現在的資訊太多元化，沒有炒大的訊息不會被注意到，這導致很多在經濟上較低調的訊息被淹沒，但自己喜歡在角落生存，「人到中年，真的只能讓自己做一些會感覺到高興的事情。只要你做開心的事情，上天都不會太虧待你，這是一舉兩得，我這麼相信。」

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這種積極的人生態度得到了許多網友的共鳴讚賞，吳淡如更透露，曾買了一支陸股ETF，連續3年都虧損，但她每個月仍有耐心地持續小額購買，「竟然在幾天之內轉虧為盈，而且還有相當獲利．．金融世界很詭譎，人算還真的比不上天算。」

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如臉書全文：

九億五千多萬下載

總是有人問我還有在做嗎？

也有人問我還有在寫嗎？

更有人問我，大家不買實體書了，靠什麼活下去？

前不久還有人問我，不做電視如何維生？⋯⋯其實不做已經很多年了。

真是太感謝大家關心。其實因為現在的資訊很多元化，沒有炒大的訊息不會被注意到，何況是這些在經濟上很低調的角落。也就是大部分的訊息在這個時代會被吃掉，會被注意到的通常也不是好事。

我的確還蠻喜歡在角落生存，就當個角落小生物吧

人到中年，真的只能讓自己做一些會感覺到高興的事情。只要你做開心的事情，上天都不會太虧待你，這是一舉兩得，我這麼相信。

很妙的是，我們怎麼檢舉冒名的詐騙集團都沒有用，但是我們另外一個「吳淡如每週一文」，應該是被詐騙集團檢舉成功（或是被A I誤判禁足）了， 26萬人的粉專就這樣消失中．．又在申訴中，要管理一個元宇宙的公司還真不容易。

ps.上個禮拜比較有趣的消息是陸股忽然大漲，說是國家隊進場。我那些虧了三年的陸股ETF(每月仍然持續小額購買，我也真有耐心），竟然在幾天之內轉虧為盈，而且還有相當獲利．．金融世界很詭譎，人算還真的比不上天算（或者說是計劃經濟的有力運作）祝大家星期一快樂。