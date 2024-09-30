李玟生前錄製「愛的訊息」首曝光！　二姊働：難接受她音樂生命終止

記者吳睿慈／台北報導

已故天后李玟（CoCo）出道滿30週年，歌迷對她的思念及追憶從未間斷，粉絲更衷心期盼能聽見更多她未曾釋出的作品。事實上，她今年生前已錄製完畢經典的翻唱歌曲，將其集結成《Always On My Mind》專輯，8首歌曲皆是她所選出的「摯愛」經典，包括中、英、粵的跨世代經典金曲，專輯首曝光，成了別具意義的雋永之作。

▲李玟Coco生前錄製的經典歌曲翻唱將推出專輯，最後作品藏洋蔥。（圖／時尚芭莎提供）



遺作《Always On My Mind》 經典翻唱專輯-紅黑大理石紋彩膠紀念版，作品收錄李玟在2016年時陸續錄製完畢的8首經典翻唱曲目，都藏有她對家人、歌迷的「愛」，其中除了先前曝光的CoCo媽媽的偶像貓王代表英文經典〈Always On My Mind〉，還有黃品源的〈你怎麼捨得我難過〉、張學友的〈我真的受傷了〉、齊秦的〈夜夜夜夜〉及陳百強粵語經典〈疾風〉，此外，她還拉了2位同樣有著好歌喉的大姐Carol李秋林、二姊Nancy李思林分別合唱了孫燕姿的〈遇見〉及英文老歌〈IF〉，而黑膠最後一首更收錄了三姊妹合唱的全新單曲〈珍惜今天（When Will I See You Again）〉。

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二姊NANCY透露CoCo當初製作歌曲的動心起念，主要是每次做完大型演唱會後，總有些離別的感傷，特別找了知名音樂人易家揚老師，寫下這首〈珍惜今天(When Will I See You Again) 〉。二姊難忘Coco在錄音室中的專業，更透露這首歌早在2016年完成配唱，李玟手把手地指導2位姊姊在錄音室錄唱，前後更花了一年時間製作，NANCY表示：「雖然當時是分開錄音，但最後錄唱的CoCo豐富了我們姊妹們之間的深切情感，讓整體的歌曲呈現更有層次，讓人感受到CoCo幕前幕後專業的一面。」

▲李玟邀請大姊、二姊一起合唱〈珍惜今天（When Will I See You Again）〉。（圖／時尚芭莎提供）



〈珍惜今天（When Will I See You Again）〉特別選在CoCo出道30周年之際發行，彷彿是CoCo藉著合唱跟2位姊姊們傳達對她們的愛，二姊NANCY感動表示：「她的任何錄音對我和愛她的人都是最寶貴的！雖然到現在都很難接受CoCo的音樂生命就此終止，但希望能透過這張專輯讓CoCo美麗的聲音永遠流傳。能陪伴着她在歌藝事業上走過那麼多的路，亦見證了她作為華人創造了很多第一的成就，跟愛她的歌迷們一樣，我非常感恩她也給了我一個不平凡的人生。」

在歌迷的力挺下，CoCo李玟 《Always On My Mind》 經典翻唱專輯-紅黑大理石紋彩膠紀念版限量3000張自8月中預購截止後已銷售一空供不應求，為此，唱片公司決定將視後續歌迷需求再行追加印製，更將於9月30日晚上8點於CoCo李玟YT官網釋出專輯同名主打〈Always On My Mind〉的MV。這支MV是唱片公司先前透過募集歌迷與CoCo回憶照片的活動所延伸而成的歌詞版MV，藉由歌迷與CoCo每一張合照，串聯成對CoCo的思念與愛，永遠懷念。