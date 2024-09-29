楊繡惠淚控徐乃麟！王彩樺客觀表態了　林美秀也發聲：不要往心裡放

記者孟育民／台北報導

主持人徐乃麟捲入發言爭議，被女星楊繡惠控訴上節目《天才衝衝衝》被羞辱，面對指控曾解釋純屬節目效果，然而輿論持續延燒。林美秀、王彩樺、庭庭，及許富凱今（29日）實境節目開放媒體探班，林美秀談及風波表示：「說真的我們也不知道錄影的情況，但希望沒事就好，這個圈子就像大家庭一樣，人家在開玩笑的時候，不要往心裡面走，這樣才能和樂，平常大家就開心去節目玩，聽到不好的話不要往心裡面放！」

▲林美秀、王彩樺、庭庭，及許富凱今（29日）實境節目《瓜田冠軍的誕生》開放媒體探班。（圖／三立提供）

王彩樺也曾錄過《天才衝衝衝》，私下跟徐乃麟交情頗深，她則客觀地說：「我們在做節目都很喜歡開完笑，做節目開開玩笑可以，做這行就要有效果，我們是諧星啊，上節目就是要帶歡笑給大家，你丟我撿才能碰撞出效果。」

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▲王彩樺。（圖／三立提供）

針對近日有關徐乃麟遭指控辱罵楊繡惠「賤」，如今雙方戰火雖然平息，但仍掀起網友討論，王彩樺並未多加評論，不過認為上節目就是盡全力把效果做好，「我常常聽到觀眾說，『彩樺姐妳怎麼那麼好笑』，當下妳就會感受到觀眾給妳的回饋，不管走到哪，觀眾都開開心心，開開心心也比較好睡覺。」

