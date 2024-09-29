《媽朋兒》丁海寅、庭沼珉床戲遭吐槽　韓網毒舌：以為90年代鄉土劇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神丁海寅所主演的戲劇《媽媽朋友的兒子》（以下簡稱《媽朋兒》）開播以來，劇本數度遭到吐槽，劇迷認為男主角人設有爭議，最新一集裡，丁海寅與庭沼珉終於上演甜蜜床戲，怎料，又引來韓網一片負評，兩人「蓋棉被聊天」的片段，令網友哭笑不得「又土又不自然」，收視率下降。

▲《媽朋兒》丁海寅、庭沼珉最新一集床戲遭吐槽。（圖／翻攝自Netflix）



丁海寅、庭沼珉在劇中為青梅竹馬，感情糾纏了數年，終於才認清對彼此的心意，最新一集裡，兩人在一陣激吻後迎來床戲，隔日醒來後，卻讓網友集體皺起眉頭，認為兩位主角蓋著棉被只露出肩膀，長達兩分鐘的對話，幾乎沒有親密的肢體動作，還能在床上甜蜜互看的互動很不自然。

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▲《媽朋兒》床戲反應不佳。（圖／翻攝自theqoo）



兩人的床戲引起韓網友毒舌評論「彷彿90年代鄉土劇的床戲」、「又土又不自然」、「可惜了兩位演員」、「床戲怎麼會這樣拍」、「笑到水吐出來」、「就是滿好笑的」。

▲《媽媽朋友的兒子》即將迎來大結局。（圖／翻攝自丁海寅IG）



《媽媽朋友的兒子》即將迎來大結局，戲劇開播以來，曾因女主角庭沼珉與媽媽的對話引起共鳴，只是隨著劇情推進，男主角人設不討喜，包含逃避型人格、過於肉麻的台詞、把女主角丟進海裡等行為，引起劇迷反彈，收視率不升反降，粉絲無奈表示「可惜演員了」。戲劇預計在29日迎來大結局。