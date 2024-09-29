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MIRROR重癱舞者「全身站立照」曝！出現1症狀…爸：看見心酸酸的

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿Mo（李啟言）2年前在男團MIRROR演唱會發生意外，被大螢幕砸落頸椎爆裂，造成脖子以下癱瘓。他接受新創治療法後，手腳得以輕微擺動，最近一張全身照曝光，牧師爸爸李盛林不禁道出：「心裡有一點點酸酸的感覺。」

▲▼MIRROR演唱會重癱舞者阿MO近況。（圖／翻攝自IG）

▲舞者阿MO在2年前因MIRROR演唱會意外癱瘓至今。（圖／翻攝自IG）

家庭發展基金總幹事羅乃萱昨晚（28日）轉發李盛林第114週的代禱信。據信中透露，阿Mo在過去兩個月內開始增加自主參與治療，運動後，其手指和腳部肌肉會短暫緊繃，因此需要按時使用紓緩藥物以減輕不適。過去貼文都配上一張阿MO童年照，這次則是放上全身照，照片日期是2019年，文中寫道：「事件發生雖過了26個月，但每次看到阿Mo 的情況，作為父母的都感到心裡有一點點酸酸的感覺，但也夾雜著一點點安慰和盼望。」爸媽期盼他有一天能夠站起來，舞出第一步。

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▲▼MIRROR演唱會重癱舞者阿MO近況。（圖／翻攝自IG）

▲阿MO父母見兒子從癱瘓到能夠輕微動作，「心裡有點酸酸的」。（圖／翻攝自IG）

▲▼MIRROR演唱會重癱舞者阿MO近況。（圖／翻攝自IG）

▲代禱信曝光阿MO全身照，爸媽期望正在治療的兒子能舞出第一步。（圖／翻攝自IG）

此外，阿MO距離上次手術已有半年，又即將進入新的復康治療階段，目前正積極準備各方面的安排。父親希望他的感覺和活動神經能有更顯著的進步。

【114代禱信全文】

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 114 (20240929 ) - 「不簡單更不容易的堅忍」*

「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」(詩篇23:1)

*1) 【經文解說 (下)】*
在山區多變的環境，羊群在生存上的需要與大草原的大不相同，牧羊人一定需要更加謹憤地保護及滿足牠們的需要：
a) *羊是「近視」的動物，不能看清楚前景*，需要牧羊人的帶領，也需要「領頭羊」的參與來幫助牠們前進。
b) 當地 *早晚溫差很大，特別在中午猛烈陽光的暴曬下*，牧羊人需要預先尋找清新的草地和溪水，帶羊群到青草地溪水旁安歇下來。
c)*當遇上猛獸和昆蟲的侵害*，牧羊人會挺身而出，保護和悉心照料羊群。

*2) 【我們過去的經歷】*
a) 兩年多了，*在阿Mo遇事的時候，Mo爸媽真的是感到徬徨失措，不知道他能否在創傷中復原過來。在治療的期間，遇到了許多無私付出的醫護和專家，他們不計回報地支持，讓阿Mo在這無法自主的過程中能夠安心治療，專注康復*。在過程之中，的確體會到作為我們牧者的神，祂是怎樣滿有恩典的帶著我們渡過險境，確立了治療的方向和盼望。

b) 隨著脊椎創傷療療技術的進步，對所有傷患者帶來盼望。*阿Mo也因而可以有機會嘗試這些創新治療*。正如我常常說：醫療設備和科技可以帶來盼望，但最重要的還是患者對治療的反應。很多時候，人無法自主作出反應，唯透過創造主的能力，才能帶來真正的改變。

*(一) 啟言 (Mo)*
*1) 【肌肉緊繃的感覺】*
在操練之後，阿Mo的手指和腳部的肌肉會出現短暫緊繃感覺，這是因為運動後累積所引發的現象。這時需要照顧者為他按擦一些紓緩的藥物，以致不會受持續不適的影響。

*2) 【預備另一階段的療程】*
距離上一次手術過半年後，便要開始準備另一階段的復康跟進治療，現正積極安排籌備各方的配合，希望這一階段能順利進行。並期盼阿Mo在感覺神經或是活動神經上能取得更顯著的進步。

*3) 【禱告】：*
a) 請為阿Mo每次治療後身體反應禱告，願他的各部位能夠續有良好且穩定的反應，也為他在操練後的個人衛生處理禱告。

b) 請為籌備另一階段的跟進治療禱告，盼望在各方人事和物資的安排和聯絡上都能順利。

*(二) Mo爸媽*
*1) 【雖有忐忑，仍期盼兒子能舞出第一步】*
事件發生雖過了26個月，但每次看到阿Mo 的情況，作為父母的都感到心裡有一點點酸酸的感覺，但也夾雜著一點點安慰和盼望。因為看到神在他身上有說不盡的恩典。心中期盼有一天阿Mo能在神的恩惠下站起來，舞出第一步。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「114 不簡單更不容易的堅忍」* 。

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