胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

記者黃庠棻／台北報導

熱愛戶外探險的胡宇威28日應戶外運動領導品牌邀請，到三峽擔任一日引茶人，帶領粉絲參與山履尋茶活動；不料「宇威遇雨威」，滂沱大雨下不停，只好移師室內，玩起默契考驗遊戲，也讓他想起前年爬山到腿軟、向陳庭妮求婚的甜蜜，直呼「如果當初穿好的裝備，就不會那麼艱苦了，一定是更棒的回憶。」

▲胡宇威跟粉絲參加戶外品牌活動。（圖／Columbia提供）

胡宇威坦言活動前一晚，就擔心颱風外圍環流會影響天氣，說道「我自己因為穿著全副武裝，防風防水又舒適，沒什麼好怕的；但看到雨越來越大，會想到來賓們的安全，畢竟希望每個人可以乾乾地來、乾乾地回家」。所幸主辦單位緊急以應變，將參與活動的粉絲帶到室內玩起尋茶任務、與胡宇威進行默契大考驗，輸家有喝苦茶的小懲罰，疼愛粉絲的胡宇威最後也陪著喝了兩杯苦茶，直呼「雖然不能健行覺得滿可惜，但是看到大家的笑容還是很值得。」

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▲胡宇威跟粉絲參加戶外品牌活動。（圖／Columbia提供）

抽卡牌的過程中，有紅茶、包種茶等多種選擇，胡宇威頻頻選擇「包種茶」，希望今年雙料入圍金鐘獎能夠「包中」，包括以《我們這一攤》入圍「益智及實境節目主持人獎」，以及參與的《TOP DOG回家》入圍「益智及實境節目獎」。

▲胡宇威入圍本屆金鐘獎。（圖／Columbia提供）

胡宇威表示這是很大的驚喜，一定會出席頒獎典禮；遺憾的是他透過《TOP DOG回家》幫忙找到新主人的愛犬Ozzy，在山區玩耍時誤食老鼠藥過世，至今想到Ozzy，他和另一半陳庭妮內心還會哽咽，也專程參加了祂的告別式。

▲胡宇威先前出席 《TOP DOG回家》記者會。（圖／記者李毓康攝）

儘管因為實境節目得到很多肯定與歡迎，胡宇威還是沒放棄最熱愛的戲劇工作，透露即將有新戲要播出，敬請大家期待。而他不斷突破自我、勇於冒險的性格，與品牌秉持著「不斷創新」的精神不謀而合，雙方持續友好合作，創造雙贏。