劇中上演SM大尺度親密戲！女王王真琳「親身體驗」來真的

記者許逸群／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》劇情再突破！吳志慶（大飛）與王真琳首度挑戰SM親密戲，充滿刺激的性愛劇情令人臉紅心跳、血脈賁張，堪稱本劇最大尺度對手戲即將公開。大飛透露收到劇本時非常焦慮：「之前從沒接過跟女生要舌吻、床上激戰的戲，我看完劇本後心想完蛋了！現在反悔來得及嗎？」

▲SM女王王真琳親身體驗被繩縛。（圖／壹壹影業提供）

戲中大飛是楊祐寧的左右手，打扮時尚卻「色恐」，明明毫不社恐與楊祐寧插科打諢，卻恐懼跟女生講話，只要女同事一靠近，馬上無法呼吸，但內心又渴望戀愛，只敢默默關注著SM性愛直播主王真琳。偶然走入王真琳的內心世界，更被直接拉進直播SM床戰！

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大飛與王真琳首度合作卻默契可佳，大飛說：「感謝王真琳非常會帶戲，帶著新手玩家闖關，感到很放心。」王真琳則透露：「因為戲裡我們倆SM的關係，我是主、他是寵，所以我是比較主動的。我知道他越緊張，我就更不能夠NG，像摸或親都要來真的，我們才不會一直NG重來。」

▲大飛在劇中樂當王真琳男寵。（圖／壹壹影業提供）

王真琳表示劇組完全以他們的「安全」為首要考量，將身上可能造成受傷的配件都拿掉，讓他們能安全感滿滿。大飛在拍攝親密戲時，大露完美胸、腹肌，配戴SM頸圈鈴鐺搭配牽引鏈，為拍這場戲，特地到夜店觀察猛男們的肢體表演，更為戲「小一號」，每天60分鐘有氧搭配嚴格飲食控管。

王真琳曾獲金鐘獎最佳女配角提名，在戲裡演出性愛直播主。她為了演出性感動作，實際觀摩直播主和情色片，也與劇組安排的SM指導老師學習，並去參加私人SM的聚會，有體驗到被打屁股，還有繩縛。她也說，希望大家不要將SM污名化，因為其實那就是跟個人喜好，且是健康的。