ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劇中上演SM大尺度親密戲！女王王真琳「親身體驗」來真的

記者許逸群／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》劇情再突破！吳志慶（大飛）與王真琳首度挑戰SM親密戲，充滿刺激的性愛劇情令人臉紅心跳、血脈賁張，堪稱本劇最大尺度對手戲即將公開。大飛透露收到劇本時非常焦慮：「之前從沒接過跟女生要舌吻、床上激戰的戲，我看完劇本後心想完蛋了！現在反悔來得及嗎？」

▲影集《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

SM女王王真琳親身體驗被繩縛。（圖／壹壹影業提供）

戲中大飛是楊祐寧的左右手，打扮時尚卻「色恐」，明明毫不社恐與楊祐寧插科打諢，卻恐懼跟女生講話，只要女同事一靠近，馬上無法呼吸，但內心又渴望戀愛，只敢默默關注著SM性愛直播主王真琳。偶然走入王真琳的內心世界，更被直接拉進直播SM床戰！

[廣告]請繼續往下閱讀...

大飛與王真琳首度合作卻默契可佳，大飛說：「感謝王真琳非常會帶戲，帶著新手玩家闖關，感到很放心。」王真琳則透露：「因為戲裡我們倆SM的關係，我是主、他是寵，所以我是比較主動的。我知道他越緊張，我就更不能夠NG，像摸或親都要來真的，我們才不會一直NG重來。」

▲影集《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲大飛在劇中樂當王真琳男寵。（圖／壹壹影業提供）

王真琳表示劇組完全以他們的「安全」為首要考量，將身上可能造成受傷的配件都拿掉，讓他們能安全感滿滿。大飛在拍攝親密戲時，大露完美胸、腹肌，配戴SM頸圈鈴鐺搭配牽引鏈，為拍這場戲，特地到夜店觀察猛男們的肢體表演，更為戲「小一號」，每天60分鐘有氧搭配嚴格飲食控管。

王真琳曾獲金鐘獎最佳女配角提名，在戲裡演出性愛直播主。她為了演出性感動作，實際觀摩直播主和情色片，也與劇組安排的SM指導老師學習，並去參加私人SM的聚會，有體驗到被打屁股，還有繩縛。她也說，希望大家不要將SM污名化，因為其實那就是跟個人喜好，且是健康的。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

葉珂閨蜜被問「為何分手馮紹峰」　脫口爆他：可能也要二婚了

葉珂閨蜜被問「為何分手馮紹峰」　脫口爆他：可能也要二婚了

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

《哈利波特》麥教授離世　影迷湧入環球影城「高舉魔仗」哀悼

《哈利波特》麥教授離世　影迷湧入環球影城「高舉魔仗」哀悼

陳曉東唱一半「同期大咖男星」突上台：剛好我有空

陳曉東唱一半「同期大咖男星」突上台：剛好我有空

汪小菲現身夜市吃蟲！　愛妻Mandy被尪嚇壞：牠是活的、軟的

汪小菲現身夜市吃蟲！　愛妻Mandy被尪嚇壞：牠是活的、軟的

蔡阿嘎工作室「流量密碼」完蛋了！　12萬人帳號被消失：還有老公要養

蔡阿嘎工作室「流量密碼」完蛋了！　12萬人帳號被消失：還有老公要養

68歲澎恰恰還債拍陸劇！　汗水浸濕戲服…脫掉「背後一片紅通通」

68歲澎恰恰還債拍陸劇！　汗水浸濕戲服…脫掉「背後一片紅通通」

唐從聖捲入徐乃麟辱罵風波！　遭酸「徹底失去舞台」他高情商回覆

唐從聖捲入徐乃麟辱罵風波！　遭酸「徹底失去舞台」他高情商回覆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

葉珂閨蜜被問「為何分手馮紹峰」　脫口爆他：可能也要二婚了

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

《哈利波特》麥教授離世　影迷湧入環球影城「高舉魔仗」哀悼

陳曉東唱一半「同期大咖男星」突上台：剛好我有空

汪小菲現身夜市吃蟲！　愛妻Mandy被尪嚇壞：牠是活的、軟的

蔡阿嘎工作室「流量密碼」完蛋了！　12萬人帳號被消失：還有老公要養

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

今夜一起為愛鼓掌, 吳志慶, 大飛, 王真琳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃！　本人親揭對方身份
  2. 胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」帶陳庭妮含淚參加告別式
  3. 雪碧深夜「浴室跌倒昏迷」　700萬整形臉險遭殃…重摔在地傷勢曝
  4. 不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚
  5. 何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待
  6. 劇中上演SM大尺度親密戲！女王王真琳「親身體驗」來真的
  7. 木村拓哉挑戰GU一週穿搭！「平價穿出高級感」網狂讚…身材尺碼外洩
  8. 韓網熱門／6部必看BL劇！　破百瘋讚「吻戲界天花板」
  9. 小孟老師／9月29日星座運勢　魔羯座愛生氣會影響財運
  10. 68歲澎恰恰還債拍陸劇！　汗水浸濕戲服…脫掉「背後一片紅通通」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366