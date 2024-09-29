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木村拓哉挑戰GU一週穿搭！「平價穿出高級感」網狂讚…身材尺碼外洩

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉有國民男神級的地位，開設YouTube突破百萬訂閱，最近發表一支「GU一週穿搭」的影片，7天突破200萬觀看。他除了戲劇演出被封為「收視男」，走紅30多年也是時尚潮流的指標人物，這次挑戰平價品牌穿搭，連自己的身材尺碼也不經意曝光了。

影片的穿搭企劃是來自一位15歲男生YOSUKE的來信，YOSUKE喜歡看因為年齡限制還不能打工存錢，只能用現有的零用錢買衣服，因此希望木村拓哉教他如何在GU選一週穿搭。團隊選在店家開店前一小時拍攝，木村拓哉得在短時間內就挑出7天的穿搭。

▲▼木村拓哉示範GU穿搭一星期。（圖／翻攝自YouTube）

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▲木村拓哉YT拍片，示範GU穿搭一星期。（圖／翻攝自YouTube）

而木村拓哉大約花了30分鐘左右挑選，在大坪數的店面，先去鞋子區挑鞋，接著挑皮帶，再來開始挑褲子、上衣、帽子、墨鏡。他挑選時，頻頻被親民價格震驚到，對材質相當驚訝，拿鞋子、衣服時，間接曝光了自己穿M尺寸的衣服與27cm的鞋碼，由於沒有當場試穿，選褲子時把褲子繞脖子一圈，確認可以包住就放購物籃，手法自然流露出帥氣。而且他挑選時都會事前思考一陣，考量到15歲男生也有追求潮流的心願，選衣時也很重視穿搭是否符合季節跟流行感。

▲▼木村拓哉示範GU穿搭一星期。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉從鞋子開始挑。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼木村拓哉示範GU穿搭一星期。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉對親民價格驚呼連連。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼木村拓哉示範GU穿搭一星期。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉挑衣服沒有當場試穿，把褲子繞脖子一圈確認。（圖／翻攝自YouTube）

最新發表的影片，是木村拓哉親自示範一星期的GU穿搭。現年51歲的他，表現的是15歲少年的穿搭風格，襯衫搭T恤、休閒褲更顯青春，皮帶也親自教學「留一點帶子垂下來」，連羽絨背心的穿法也有巧思。有網友注意到，木村拓哉穿搭時，沒有加上高價的項鍊、手錶等做為混搭，完全就是以GU全部的商品搭配，更具說服力。眾人看到成品紛紛留言「這不是我認識的GU，太帥了，真不愧是木村」、「一星期穿搭全都好看！木村拓哉果然很有品味，希望也有女生版」、同時也有人說「衣服雖然不錯，主要是模特兒是『木村拓哉』這點太強」、「木村拓哉選的能這麼帥呀」。

▲▼木村拓哉示範GU穿搭一星期。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉第2支影片公開一週穿搭。（圖／翻攝自YouTube）

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