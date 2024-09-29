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68歲澎恰恰還債拍陸劇！　汗水浸濕戲服…脫掉「背後一片紅通通」

記者陳芊秀／綜合報導

68歲資深主持人澎恰恰與許效舜、苗可麗共同主持的《超級夜總會》，睽違10年之久入圍金鐘「綜藝節目主持人獎」，而他無暇沉浸在入圍喜悅。他最近努力工作還債，跨海到廈門做直播帶貨，更接拍陸劇，昨日（28）深夜曬出刮痧照，背後一片紅通通，湧入網友心疼「感覺好累」。

▲▼澎恰恰拍陸劇。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲澎恰恰泉州拍陸劇。（圖／翻攝自臉書）

澎恰恰過去在華視八點檔《家有仙妻》飾演「陳天貴」，在大陸也頗具知名度，他表示在泉州拍戲，重溫了當演員的日子，在高溫炎熱的環境下，濕透的戲服並非因為淋雨，而是被汗水浸濕。儘管連續工作18小時，他仍然表示體力尚可，並向所有正在辛勤工作的演藝同仁致敬。他日前透過海外連線參加金鐘入圍茶敘，就提到接拍大製作的陸劇，自己是唯一一位台灣演員。

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▲▼澎恰恰拍陸劇。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲澎恰恰表示高溫炎熱下拍戲，汗水浸濕戲服，背後一片紅通通，被推測是刮痧所致。（圖／翻攝自臉書）

照片中，澎恰恰後背顯示出大片紅色痕跡，被推測是刮痧。網友紛紛留言打氣「澎哥辛苦了，要注意身體喔」、「不能喝冰的飲料唷，要等紅退了才可以喝好好休息」、「保重身體～身體健康」、「澎哥身體保重」。

陸網關注直播帶貨而留意到澎恰恰，有人看過澎恰恰賣牛肉乾，彈奏吉他唱歌，拍做料理短片等，劇迷也十分捧場，追蹤粉絲已經突破10萬人。

▲▼澎恰恰拍陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲▼澎恰恰拍陸劇。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲澎恰恰直播帶貨賣過牛肉乾，也彈吉他唱歌。（圖／翻攝自微博）

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