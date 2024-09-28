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被拿來與美日韓正妹網紅對比　陳沂嗨翻：我是台灣網紅代表！

記者劉宛欣／綜合報導

網紅陳沂經常針對時事提出犀利看法，經常成為爭議話題，但獨樹一格、敢言的風格也讓她收穫許多粉絲支持。近日，有網友在臉書爆系社團，曬出了各國的網紅對比，她被列為台灣網紅代表，雖然看似意圖諷刺她，但她完全不以為意，還主動將該貼文截圖分享至自己的臉書粉絲專頁，自豪地說「原來我是台灣網紅代表！」

▲陳沂很開心被當成台灣網紅代表。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂經常公開提出時事看法。（圖／翻攝自陳沂臉書）

有網友在「爆廢公社」曬出美國、日本、韓國、台灣的網紅照片做對比，其中陳沂作為台灣網紅代表，選的是她先前在記者會上痛哭的照片直問「差在哪？」看似是要諷刺陳沂，但她本人對此毫不在意，開心直呼「原來我是台灣網紅代表！真的不要再懷沂（懷疑）自己的知名度了」，並且隨後還在留言區繼續補充「皮膚跟睫毛近距離抓拍都漂亮成這樣」，獲得許多粉絲熱烈迴響。

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▲陳沂很開心被當成台灣網紅代表。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂很開心被當成台灣網紅代表。（圖／翻攝自陳沂臉書）

此前，陳沂在年初遭人當街痛打，造成臉部、肢體擦挫傷，她隨後召開記者會痛訴自己的遭遇，見母親現身忍不住當場痛哭，隨後登上館長直播時，坦言自己事發後吃不下、睡不著，一度不敢自己出門，而有網友認為她就是嘴秋才會被打，她也正面回擊，直言不會因此改變，「你覺得我嘴秋，你可以嘴秋回來啊，你的嘴就是沒有我秋，所以你就是嘴不過別人，你就打人，輸家！shame on you！」

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