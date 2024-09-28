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閔熙珍槓HYBE燒了23億訴訟費！「賣房籌錢」信心喊：沒罪的我會贏

記者劉宛欣／綜合報導

NewJeans製作人、前ADOR代表閔熙珍與HYBE的糾紛持續了好幾個月，她近日在公開場合中透露自己花費的訴訟費用已達23億韓元（約5545萬台幣），接下來可能必須得賣掉房子來支付接下來的訴訟費，她表示：「無法捏造不存在的罪名，為了訴訟費，我可能會賣掉房子。」

▲閔熙珍有信心地說「我會贏的，因為我沒罪。」（圖／翻攝自YT）

▲閔熙珍透露為了打官司正在考慮賣房。（圖／翻攝自YT）

根據韓媒報導，閔熙珍在代表職位被解除一個月後，於27日在首爾梨泰院舉行活動中，堅定地表示：「我會贏，因為我沒有罪。」她也提到自己目前面對的困境：「目前為止訴訟費已經達到了23億韓元。我並不像大家想像中那麼富有，為了支付訴訟費，我可能會賣掉房子。我甚至在想，自己擁有這個房子是不是就是為了這一刻。」提到這一點時她還忍不住爆粗口說：「X的，我必須贏！」獲得現場喝采。

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▲閔熙珍有信心地說「我會贏的，因為我沒罪。」（圖／翻攝自YT）

▲閔熙珍有信心地說「我會贏的，因為我沒罪。」（圖／翻攝自YT）

閔熙珍自從8月被解除代表職後，NewJeans成員們曾瞞著公司開直播喊話要求HYBE和ADOR讓閔熙珍回歸，但這一要求未被接受。閔熙珍對此表示：「只讓我當製作人這件事，說明他們對這個行業一無所知。如果是這樣，我當初根本不會加入這家公司。」她批評HYBE捏造不存在的罪名「我從未說過要離開公司（ADOR），與我理念相同的NewJeans成員們也感到委屈，我從來沒有說過要離開公司。」再次公開強調了自己的立場。

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閔熙珍, 房時爀, HYBE, ILLIT, NewJeans

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