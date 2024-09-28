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歐陽靖：心裡太辛苦了！　4歲兒「感冒1個月沒好」悲曝無後援現況

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽靖與4歲兒子新醬雙雙生病，6天前自責PO文「媽媽什麼事情都做不好」。她28日發長文透露兒子再度感冒，道出現況：「心裡太辛苦了。」

▲▼歐陽靖發文透露兒子再度感冒。（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）

▲歐陽靖發文透露兒子再度感冒。（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）

歐陽靖表示，自己與孩子雙雙感冒，接著孩子又感冒，一個多月了還沒好，雖然不嚴重但也不是小感冒，導致生活受到嚴重影響。再加上是單親無後援的家庭，沒有保母、沒有親戚，媽媽譚艾珍要北上工作，因此由自己負責全職育兒與工作，文中提到：「這種獨力承擔的結構很怕遇到突發狀況」，尤其當孩子生病時，無法上學使自己的工作也被迫停擺，即使有些人建議將孩子送去學校或臨托，但擔心感冒會傳染給其他小朋友，因此不願冒這個風險。

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此外，歐陽靖獲得許多網友熱心推薦台南的耳鼻喉科名醫，但想到需要長時間排隊等候就診，便無法採用這些建議。她特別表達感謝，也提醒大家，作為單親媽媽，如果沒有足夠的後援，育兒之路往往會充滿壓力與眼淚。她感慨道：「往往是換來一個半夜累倒、為壓力而哭泣的媽媽，身邊沒有半個人對我說聲『辛苦了』、『加油』。」如今新醬4歲多了，她讚兒子是乖巧懂事的天使寶寶，然而自己流淚的日子依然比笑容多。

歐陽靖最後提到，因為無法去上班，目前的收入主要依賴網路業配與開團，但她坦言「我做的並不好」。由於沒有時間能PO網，無法將商談好的優惠及商品更好地推廣出去，「我很想寫書、很想跑步、很想拍影片⋯⋯但在小孩能完全生活自理之前，我什麼都做不到，所以變得越來越消極」。她承認，自己身體狀況越來越差，陷入了一個惡性循環，文末再度自責：「新醬是一個非常棒的小孩，他選擇了我做他的媽媽，我覺得對不起他。」她直呼老天爺給她重大的考驗，但也安排了一個小天使在身旁。

網友心疼同時輪番留言鼓勵歐陽靖，「不要要求自己完美，沒有人完美，妳的付出問心無愧就好」、「你真的很棒，新醬也真的是好孩子」、「妳是位很棒的媽媽，妳做的很好」、「真的很心疼妳，加油，好好照顧自己喔」、「妳已經很棒了大家都是這樣走過來的」、「每個沒後援的媽媽都懂妳」。

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