《海洋奇緣2》隔8年回歸！莫娜家族新角色誕生　攜手巨石強森冒險

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼經典動畫系列最新作品《海洋奇緣2》繼首集再與影迷相見，兩位配音主角奧莉伊卡拉瓦爾侯和巨石強森睽違八年再度歸隊為海洋公主莫娜和半神人毛伊獻聲。此外動感主打歌60秒搶先聽同時公開，可望再成為迪士尼又一傳唱金曲。

▲《海洋奇緣2》時隔8年回歸。（圖／迪士尼提供）

再次為《海洋奇緣》配音的奧莉伊說：「我想成為代表我的文化的人，我感到莫娜正是如此，我骨子裡也正是她，這次的故事真的無法預料，實在太棒了！」



全球億萬票房巨星巨石強森也說：「能夠再度配音改變我人生許多的毛伊一角真的超好玩，我深受我的酋長祖父啟發，此角的玻里尼西亞文化舉足輕重，我們的故事則感動了全世界的家庭，能夠把它活現在觀眾面前，實在與有榮焉。」

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▲巨石強森再次為《海洋奇緣2》配音。（圖／迪士尼提供）



除了深受影迷喜愛的莫娜寵物雞「嘿嘿」和寵物豬「噗噗」不可或缺，還有一個將令影迷雀躍不已的新角色，就是莫娜新出生的小妹妹「賽米亞」，為她配音的新人演員卡麗熙藍柏特楚沙大讚此角又可愛又活力十足：「我在配音時也希望能和她一樣。」首支曝光歌曲《We’re Back》更是首充滿著海洋風的輕快樂曲，《海洋奇緣2》將於11月28日全台上映。

▲《海洋奇緣2》家族展開新冒險。（圖／迪士尼提供）