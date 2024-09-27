《好搭檔》結局訪談張娜拉狂放閃　誇小6歲老公甜喊：結婚是奇蹟

文／妞新聞

《明朗少女成功記》、《紅豆女之戀》、《命中注定我愛你》、《Mr. Back》、《皇后的品格》、《大發不動產》演藝資歷破20年的韓劇女王「張娜拉」，人生代表作再＋1，出演的話題韓劇《好搭檔》結合出軌、家暴、復仇等元素，開播以來好評不斷，完結篇也以高達21％的收視率奪下冠軍、完美收官。

王牌離婚律師手撕渣男

張娜拉演技狂飆封神

張娜拉在《好搭檔》中飾演的王牌離婚律師「車恩京」，私下卻也遭遇丈夫外遇，在面對婚姻破裂、子女問題之中尋求最佳解答，最終與南志鉉飾演的「韓宥利」成為「最佳搭檔師徒」，貼近大眾婚姻現況的劇情引起高度共鳴，播出期間的台詞都被擷取瘋傳成為人生金句，女主角張娜拉也因此聲勢大漲，近日接受個人訪談暢談結局感想啦。

《好搭檔》大成功幕後功臣是他？

戲劇訪談卻變放閃文

▲張娜拉。（圖／naver）

在訪談中侃侃而談的張娜拉，針對劇名「好搭檔」，在劇中跟南志鉉成為彼此的最佳搭檔的她，一下戲居然馬上變心，張娜拉在訪問中表示自己的「現實老公」是她的好搭檔，揭露讓《好搭檔》獲得成功的幕後功臣其實就是攝影師老公！？張娜拉回想：「在我結束上一份工作時，老公跟我說『休息什麼？這作品一定要接』」，激勵了她跨出一步接受挑戰，才有這部黑馬神劇的誕生。

▲張娜拉談夫妻私下日常。（圖／naver）

同時暢談夫妻私下日常，張娜拉：「我丈夫會一邊看韓劇一邊針對拍攝、演出給我一些建議，這次拍《好搭檔》也稱讚我做得很好」，強調一起看劇的時光讓她獲得很大的激勵與力量，接著放閃停不下來，張娜拉形容結婚是：『就像是奇蹟一般』，表示：「來自不同生活環境的兩個人，攜手一起生活本身就是個奇蹟，維持婚姻雙方都需要付出許多努力～」

▲張娜拉談婚姻觀。（圖／naver）

在41歲步入婚姻的張娜拉，平均統計年紀被劃分為晚婚族，談到婚姻觀卻十分看得開，她透露在《好搭檔》中有一句台詞是『盡力做足一切做了的決定，這選擇如果是錯的，再做別的選擇就好』，張娜拉認為：「為了自己的抉擇努力做到最好，但一旦發現是錯誤的，要勇敢的改變，這對我來說很重要。」

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