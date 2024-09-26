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民歌50高峰會明年將劃下句點　無預警宣布「台中加場」！

記者蔡琛儀／台北報導

「2025民歌50高峰會 最終場」將於明年10日、1月11日一連兩場在台北小巨蛋、2月15日在高雄巨蛋舉行，今宣布2月22日將前往台中惠蓀堂舉行，總製作人施孝榮表示，這是實現「唱響全台」的願望，也是感謝歌迷們的熱烈支持，也因為有大家的喜愛，才能再加演，有更多機會到更多地方唱歌給大家聽。

▲▼「2025民歌50高峰會 最終場」宣布2月22日將在台中惠蓀堂加場舉行。（圖／寬宏提供）

▲「2025民歌50高峰會 最終場」宣布2月22日將在台中惠蓀堂加場舉行。（圖／寬宏提供）

這場高峰會由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄共15位民歌唱將。

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「2025民歌50高峰會 最終場」從2006年至2025年，已舉辦20年，明年將迎來最終場。施孝榮說，從最初宣布開唱，到日前宣布台北加演，除了北高外，也有非常多歌迷敲碗台中場，大家的心聲他們都有聽見，因此他們一直在和團隊與主辦討論到惠蓀堂演出的計畫，希望盡可能滿足所有歌迷。

施孝榮也率先預告，目前和團隊正積極討論及籌備演出內容，希望每一場都能帶給大家不同的驚喜與感受，他相信透過一首首經典歌曲與實力派歌手們的精彩演繹，能再次帶領大家回到青春年少的美好時光。台中加演場門票將在10月2日開賣，詳洽寬宏售票及萊爾富、OK便利超商正式啟售。

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