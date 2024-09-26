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「男版宋慧喬」在台灣！重現《黑暗榮耀》台詞　肉麻喊話INFINITE

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體INFINITE成員李成種即將在28日舉辦粉絲見面會，他26日接受台灣媒體訪問，親切秀出中文「我愛你」、「永遠在一起」，還現場模仿起宋慧喬在《黑暗榮耀》裡的經典台詞，許願敲碗表示「如果可以的話，我想演宋的親弟弟，想要親眼看看我們兩個人有多像。」

▲▼ 「男版宋慧喬」李成種。（圖/COME ON JKSSP）

▲李成種來台秀中文「我愛你」、「永遠在一起」。（圖／COME ON JKSSP）

李成種2023年以團體INFINITE完整體曾訪台，他相隔1年再度訪台，26日先接受媒體訪問，他表示「想要以完全體再來一次台灣」，熱愛台灣電影的他，對於演員有一定認識，得知許光漢正在服役，他正面回應：「我已經退伍，所以我是前輩，希望他能夠很平安健康地回來，和同室同梯相處愉快，受訓時要努力但小心不要受傷。」

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有趣的是，他將近2年沒跟台灣媒體見面，今天特地妝髮打扮穿著精品現身，還幽默表示「雖然我正面好看、右臉好看，但我左臉拍起來最好看！」請攝影大哥幫他拍好看點。

▲▼ 「男版宋慧喬」李成種。（圖/COME ON JKSSP）

▲▼「男版宋慧喬」李成種想演宋慧喬弟弟。（圖／COME ON JKSSP）

▲▼ 「男版宋慧喬」李成種。（圖/COME ON JKSSP）

李成種有「男版宋慧喬」封號，他坦言有聽過，「我是她的粉絲，如果可以的話，我想演宋慧喬的親弟弟」，由於兩人一次也沒有見過，他表示：「想要親眼看看我們兩個人有多像。」

▲▼ 「男版宋慧喬」李成種。（圖/COME ON JKSSP）

▲李成種跨海喊話團體INFINITE。（圖／COME ON JKSSP）

他在9月3日迎31歲，恰好當天有行程，去到哪大家都會祝福生日快樂，最準時的人是成烈，依序是優鉉、明洙、東雨、聖圭傳訊祝賀，他當下即興跨海對成員喊話：「這裡有拍影片嗎？成員們看到了嗎，我們一輩子一起走吧，愛你們喔。」他相當健談，逗得全場都在笑。

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