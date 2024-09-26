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BKPP要辦冥婚了！泰版《鬼家人》正式片名曝光　導演口袋掏出亮點

記者黃庠棻／台北報導

2023年電影票房冠軍《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰國電影《The Red Envelope》，由《薩滿》導演班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）擔任電影監製、《限時好友》導演查揚諾布普拉寇（Chayanop Boonprakob）執導翻拍，並找來2024年泰國票房冠軍《金孫爆富攻略》男主角Billkin、泰國人氣青春劇集《以你的心詮釋我的愛》男主角PP Krit共同合作。

▲泰版《鬼家人》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰版。（圖／金盞花大影業提供）

泰國製作與發行方GDH於昨天（25）日正式釋出電影海報與泰國片名《The Red Envelope》。原作編劇導程偉豪回應「看到《The Red Envelope》海報和相關素材時內心相當興奮，其實知道是由Billkin、PP Krit來搭擋演出明翰與毛毛時，就很好奇他們會如何詮釋，特別期待他們兩人呈現的笑果。」

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▲泰版《鬼家人》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰版。（圖／金盞花大影業提供）

《關於我和鬼變成家人的那件事》的監製金百倫也分享「一直以來都很欣賞Banjong和Chayanop的電影作品，所以對於泰版真的既興奮又期待！希望這股撿紅包風潮能由泰國接棒繼續風靡全亞洲！」

▲泰版《鬼家人》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰版。（圖／金盞花大影業提供）

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》為2023年台灣票房冠軍，片中毛毛的口頭禪「不敢相信！」不但成為當年的年度代表詞，同樣適用於形容《鬼家人》的全球成績，《鬼家人》入圍第42屆香港電影金像獎「最佳亞洲華語電影」，拿下第22屆紐約亞洲電影節「觀眾票選獎」、第22屆納沙泰爾國際奇幻影展「最佳亞洲電影獎」等，更於全球各大影展單元中進行放映。

被問及是如何與泰國製作與發行方GDH展開改編合作時，監製金百倫表示「去年香港國際電影節放映《鬼家人》時，影展有邀請Banjong前來觀賞，在映後我們彼此相談甚歡，對方回泰國後就正式提出想改編泰國版本的邀請，由於我和偉豪一直以來都很欣賞Banjong的電影作品，對於《薩滿》或《淒厲人妻》都印象深刻，因此對於合作也相當期待！」

▲泰版《鬼家人》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰版。（圖／金盞花大影業提供）

而泰版監製Banjong回憶當時第一次在香港看到《鬼家人》「看的時候覺得這部電影特別新鮮，又有恐怖又有同性元素。泰國一直以來也有恐怖類型，也有同性類型的作品，但台灣居然先想到將兩種元素結合！我覺得如果這個題材作為泰國版，一定會有不同的味道 所以回泰國就馬上跟百倫聯絡了！」

▲泰版《鬼家人》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰版。（圖／金盞花大影業提供）

《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰國版本《The Red Envelope》，是台灣電影繼九把刀編導的《那些年，我們一起追的女孩》在2023年被泰國翻拍成泰片《My Precious初戀》、陳玉勳編導的《消失的情人節》在2023年被日本翻拍成日片《快一秒的他》後，又一成功台灣原創故事走出國際的作品。

《關於我和鬼變成家人的那件事》、《正港分局》因參加文策院舉辦的Taiwan Movie Week活動，監製金百倫、導演程偉豪、殷振豪於今（26）日出席泰國戲院映後交流活動，當地觀眾反應熱烈，而泰國導演班莊比辛達拿剛（Banjong Panathinaikos）、查揚諾布普拉寇（Chayanop Boonprakob）特別到場支持，並出其不意拿出紅包互動，展現創作者之間的趣味。

▲泰版《鬼家人》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍成泰版。（圖／金盞花大影業提供）

《The Red Envelope》故事描述由Billkin飾演的臥底警察，在某次的任務中，撿到了一個神秘的紅包，從此有了一份超自然的婚約，而他的「鬼新娘」是由PP Krit所飾演的可愛又無拘無束的前衛同志男子；為了讓PP Krit不再糾纏自己並無憾離去，Billkin必須幫助他解開死亡的真相，在幫助追兇的過程，Billkin意外地在生與死、同志與直男之間，建立起了一段出人意料的情感。電影將於明年初在泰國上映。

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關於我和鬼變成家人的那件事, Billkin, PP Krit, BKPP

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