打造下個ZB1！Ment電視台來台選秀　「12歲↑皆可參加」報名開跑

記者吳睿慈／台北報導

又一檔選秀節目推出！由ENHYPEN出道節目的ILAND團隊參與製作，Mnet電視台選秀節目《PLANET B》即將來台灣海選，招募單位「希林國際」26日公布資訊，即日起至名額滿為止，凡是2012年1月1日前出生的男子，不限國籍、居住地區均可參加，歡迎懷有星夢的男性報名。

▲尋找下一個ZB1，Ment電視台來台舉辦選秀。（圖／希林國際提供）



Mnet電視台為了準備2025年即將推出的選秀節目《PLANET B》計畫從世界各地發掘擁有才藝與明星氣質的選手，並找來ENHYPEN出道節目的ILAND團隊參與製作。

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官方即將來台舉辦招募，相關單位「希林國際」26日發出參賽條件，凡是2012年1月1日前出生的男子，不限國籍、居住地區均可參加，需準備3支影片，自我介紹、唱歌或饒舌以及舞蹈影片，活動採線上報名。

▼▲Ment電視台來台選秀報名開跑。（圖／希林國際提供）



事實上，Mnet電視台過去推出多檔選秀節目，包含多國籍參賽者的女團選秀節目《Girls Planet 999》、男團版的《BOYS PLANET》等，Kep1er、ZEROBASEONE等團體皆是由節目所打造。更多詳細資訊請密切鎖定希林國際Chillin International粉絲專頁。