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樂天啦啦隊女神桌曆奪銷售冠軍！　秀「106公分長腿」展現真實自我

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」嘎琳近期被選為中華隊十二強應援啦啦隊CT amaze，14日參與開場表演，長達十分鐘的演出需要記住大量舞步，對於自認記舞比較慢的她來說，壓力不小。她說：「這兩天一直練舞練到凌晨三點多，有點失眠，好在練久了之後才有肌肉記憶。」雖然睡眠不足，但球場上展現滿滿熱情，在舞蹈總監陸筱晴的YouTube頻道中甜笑展現熱情，圈粉無數。

▲▼嘎琳一月照片，大秀性感美腿。（圖／樂天桃猿提供）

▲嘎琳即便辛苦練舞，仍展現甜美笑容。（圖／樂天桃猿提供）

嘎琳說，儘管練舞和應援讓她常常感到有些筋疲力盡，但這次活動非常特別，尤其是有機會接觸到各隊的女孩，讓她感到非常開心，「雖然很累，但練舞之後真的很想吃火鍋和炸雞，心情好了元氣就回來了！」除了十二強的精彩應援，嘎琳在「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」預購中銷量直衝第一，數量直逼千本。

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▲▼嘎琳一月照片，大秀性感美腿。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼嘎琳大秀性感美腿。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼嘎琳一月照片，大秀性感美腿。（圖／樂天桃猿提供）

除了封面大秀106公分的大長腿，內頁更融合了甜美與冷豔兼具的不同風格。嘎琳說：「平常大家看到的都是甜美的我，這次想呈現冷豔和甜美的差別，特別融合了兩種風格的元素。」她還透露，桌曆的封面與內頁都經過精心設計，比如一月加入了過年紅燈籠等細節，展現出濃濃的古風氣質，呈現出十二個月屬於嘎琳的專屬故事。

▲▼嘎琳一月照片，大秀性感美腿。（圖／樂天桃猿提供）

▲嘎琳展現不同樣貌。（圖／樂天桃猿提供）

被問到最喜歡的照片時，嘎琳笑著說：「每一張都是我的心血，都非常喜歡！」嘎琳表示，這次桌曆想讓粉絲看到更真實的我，也更貼近我的日常模樣。

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樂天女神, 嘎琳, CT amaze

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