9歲就拿多個世界冠軍！　霹靂舞神童是他...連曾馨瑩都送花籃

記者蔡琛儀／台北報導

9歲世界霹靂舞冠軍NANA推出首支個人單曲〈Turn It Up 〉，今（26日）舉辦記者會，小小年紀的他霹靂舞技相當了得，今天也在現場秀出一段舞蹈，讓全場歡呼聲不斷。不過現實中的他還是個孩子，面對大批媒體陣仗仍有些害羞，童言童語也不斷逗得全場大笑，好在還有跨刀與他合唱的愛紗相陪。

▲▼NANA年僅9歲，就獲得多個世界霹靂舞冠軍。（圖／記者湯興漢攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

由於他前陣子有上選秀節目《原子少年2》，還和導師敖犬、牛奶、歐弟等人加碼進行Battle大賽，技驚全場，今天他被問到此事，直率說：「他們舞技很好，但年紀到一定程度，可能已經沒有辦法再發揮了。」讓全場嚇呆，愛紗也連忙幫他解釋：「他意思是說，到30幾歲還在跳舞已經很不可思議了，畢竟小時候跟長大，跳舞的體能會有差，不是說年紀大就怎麼樣。」

NANA在霹靂舞界中頗有名氣，今天記者會甚至還有郭台銘太太曾馨瑩送上花籃，今年參加奧運的霹靂舞好手孫振、霹靂舞國家隊教練 培烝、2023杭州亞運國手JIA LI、City 4團長怪獸都紛紛錄製祝福VCR為NANA加油，孫振還虧他是「台灣最強小屁孩」，NANA從五歲就開始學舞，因小時候看過喜歡的日本舞團做頭轉地板動作覺得很帥，因此開啟他的習舞之路，過程中也相當辛苦，常常手腕、脖子拉傷。

▲愛紗站台力挺NANA。（圖／記者湯興漢攝）

9歲的NANA常常出國參賽，奪下法國霹靂舞世界大賽冠軍、南韓BBIC國際街舞賽事冠軍，因此小學三年級時就申請在家半自學，有時候還忙到得在車上背九九乘法表，不過他也興奮說，將來目標是要進入「Red-bull All Star」賽事，可以見到世界各地厲害的舞蹈高手。