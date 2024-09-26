《人生清理員》第6集結尾嚇壞劇迷！單親媽蔡嘉茵聽女兒1句話感動

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》蔡嘉茵演出的單親媽媽在家庭與工作間奔波，一場在黑暗辦公室找遺失的手機，急欲聯絡女兒而大哭的畫面，令網友淚水一同潰堤，但下一秒又被鳳小岳及宋芸樺劇中角色逗笑，情緒轉換演技贏得觀眾認同，她說「我在自己角色中可以找到不同情緒調劑讓觀眾放鬆一下，看起來也不會有包袱。」

▲蔡嘉茵在《人生清理員》裡的演出深受觀眾感動。（圖／果陀娛樂提供）



《人生清理員》全劇共有9集，本周播出7、8兩集，下周就邁入精彩完結篇，每位主角一直在逃避的心結，也將發生天崩地裂的變化，他們該如何面對離去和練習告別都是接下來重點。其中蔡嘉茵演出的伊雯將面臨前夫與她爭奪女兒監護權的問題，陷入兩難的情境，但也更顯現該角色面對事件的堅持與為家人奮戰的一面。

蔡嘉茵透露自己看似隨和，但內心對要做的事會相當屹立不搖，坦言「我曾經是一個嘴巴很硬的女兒，雖然我媽媽嘴也很硬，但我嘴硬外還說不得，媽媽只要唸我，我絕不會照她說的做，只要我不想做的事，連我媽媽都無法說動我。」

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▲蔡嘉茵在《人生清理員》裡的演出深受觀眾感動。（圖／果陀娛樂提供）



不僅如此，蔡嘉茵劇中有個可愛的女兒樂樂，在學校大方分享媽媽的工作是在幫死掉的人清理東西，還驕傲地跟媽媽說「妳的工作很辛苦，很了不起。」讓本來對自己的職業有點自卑的伊雯聽了很感動。不過，對蔡嘉茵本人來說，女兒認可自己的職業本來就是應該的，反而是劇中女兒對她說「媽媽，我好喜歡妳喔！」讓她特別觸動。

▲蔡嘉茵在《人生清理員》裡的演出深受觀眾感動。（圖／果陀娛樂提供）



而蔡嘉茵認為愛跟喜歡不一樣，說道「我跟導演說，這是我最喜歡、最有感覺的台詞，因為母女間的愛是無條件的。」雖然有愛，但可能不一定會喜歡對方，當劇中女兒跟我說她很喜歡自己，就是一件超級棒的事情。她也透露自己第一次看見飾演自己女兒的葉子綺長得實在「太可愛了」，笑問導演「我生得出這麼可愛的女兒嗎？」



對此，蔡嘉茵去年升格當媽媽，有了女兒之後變得比較感性，壓力大的時候，只要摸摸女兒、偷親她就會覺得很療癒。她跟劇中的伊雯同樣都是女兒，所以她想跟伊雯和自己說「我們都太胖了，希望我們可以一起邁向健康的人生，可以陪小孩很久很久。」

▲《人生清理員》結局倒數。（圖／果陀娛樂提供）



談話幽默又能帶領話題的蔡嘉茵，被製作人楊凱婷大讚「非常令人放心，有她在，她穩定輸出的表演品質就是令人很安心。」而戲裡戲外都有好感情的宋芸樺則形容她就像自己的人生浮木，直呼「我們常聊創作角色的各種不同疑難，發現不論在工作或私下，她都能激發我的靈感。」

▲《人生清理員》結局倒數。（圖／果陀娛樂提供）

金士傑則認為蔡嘉茵與自己類似，起點都是從劇場出發的演員 「某種工作的態度上 很容易融接在一起，對每種事情的關心，都像小媽媽一樣，她非常了解你、也會溫暖你。」金老師透露每次見到她，都會很快、很直覺地愉快相處在一起。鳳小岳更讚蔡嘉茵「是一個開心果，完全不害怕的去把自己最真實的一面展露出來。」認為蔡嘉茵是自己值得學習的表演者。

▲《人生清理員》結局倒數。（圖／果陀娛樂提供）



《人生清理員》雖以「孤獨死」為主要的案件劇情，但在不同案件中可以看見青年離家打拚後人際的疏離、老人獨居的居住正義問題、長照社福推助下也難以顧全的困頓、單親家庭教養與經濟的難處、社交困難的社會現況，也可以看見人們常在誤解產生後不再想溝通的習以為常等。

▲《人生清理員》結局倒數。（圖／果陀娛樂提供）



不過上週播出最後一幕出現黃冠智飾演的萬兔似乎難以熬過照料精神狀況不穩定的母親，疑似在諸多生活困頓下想悶死飾演母親的陸弈靜， 令網友忍不住心酸大喊「千萬不要壞掉」。黃冠智也因為演了這個角色，讓他理解對於照顧者而言是有多麽辛苦，觀眾感，但紛紛呼喚希望他「趕緊熬過」，也呼籲有困難一定要說出口，千萬別獨自吞忍。

▲黃冠智在《人生清理員》第6集結尾有精彩的演出。（圖／果陀娛樂提供）



影集《人生清理員》描述專門從事特殊現場清潔的「明日清潔社」，五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。