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《棒棒堂》宣布復出！粉絲敲碗《黑澀會》九妞妞合體　ㄚ頭揭可能性

記者孟育民／台北報導

《模范棒棒堂》是許多七、八年級生的共同回憶，最近6棒證實合體拍攝實境節目，未來演唱會、新作品規劃都有可能，掀起不少人暴動。而粉絲同樣敲碗《我愛黑澀會》的「九妞妞」合體，成員丫頭（詹子晴）接受《ETtoday星光雲》訪問，被問到可能性，直言是最難合體的女團，「人很多公司都不同，應該沒有人會想九妞妞合體吧，太麻煩了，其實成為回憶也好。」

▲▼ㄚ頭揭九妞妞合體可能。（圖／翻攝自臉書）

▲ㄚ頭揭九妞妞合體可能。（圖／翻攝自臉書）

「九妞妞」由Apple、大牙、MeiMei、彤彤、丫頭、小薰、鬼鬼、小蠻、筱婕組成，如今九人在各自領域都有一片天，看到棒棒糖合體，丫頭感動地說：「看他們合體超級興奮，根本是回到18年前的感覺。」被問到未來是否也有機會合體，她則坦言：「我們應該是最難合體的女團了，人很多公司都不同，應該沒有人會想讓9妞妞合體吧，太麻煩了，其實成為回憶也好，我們合體應該沒有體力?太多媽媽了。」

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ㄚ頭說九個人有群組，但很少在裡面聊天，「各自聯絡是有的，最長聯絡的應該是甯兒、Apple、彤彤，最近還跟彤彤合體上節目。」

▲ㄚ頭裡面疑似沒穿，露出火辣曲線。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲ㄚ頭如今是事業有成的老闆娘。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

事實上，雖然九妞妞不再以團體一起活動，但好感情的她們也常一起吃飯、為彼此慶生，參與姐妹的人生大事，2021年在貝童彤的婚禮上，Apple更曬出「九缺二」的七妞合體照，讓不少網友留言表示「童年回憶」、「好懷年」，直呼：「期待九妞妞合體。」

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黑澀會美眉, 棒棒堂, Apple, 大牙, MeiMei, 彤彤, 丫頭, 小薰, 鬼鬼, 小蠻, 筱婕

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