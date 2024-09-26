YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧頻傳分手，感情狀況始終是粉絲的關注焦點。沒想到，他日前坦言「一切歸零」並獨自搬出去的舉動，立刻引發外界猜想雙方的愛情是否也歸零，還有網友發文推測「女生可能有人追求了」。對此，Andy僅以一個字回應。

▲Andy回應網友發文。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）



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有網友最近在Threads發文寫下從Andy、家寧身上學到的事，首先是每個人都是過客，其次是若想要投資，最好是分開投資，再者是「Andy怕當初粉絲喜歡的是兩個人，所以一直把這件早就發生的事情壓下來，直到這幾天才敢單飛」。

▲家寧和Andy的感情狀況始終是粉絲的關注焦點。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、andy1994x）



不只這樣，該網友還指稱家寧可能有其他人追求，覺得其他人的條件比Andy好，「但是又因為Andy也算有心，所以不願意傷害他或是不想要當壞人，就一直放著這樣的關係。」

▲眾量級的YT頻道有高達225萬人訂閱。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



最後，該網友還表示這就是情侶YouTuber受到較多考驗的原因，「誘惑太多了…Andy根本打不贏。」面對該網友的種種推測，本尊Andy只寫下「咦？」簡單回應，但家寧並未有任何回覆。