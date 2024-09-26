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楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

記者潘慧中／綜合報導

楊繡惠口條犀利風趣，是不少綜藝節目的常客。沒想到，她26日突然在社群網站撂重話，「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵妳最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠深夜撂重話。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠不解地說，她一直不懂得罪過那個人什麼，每次上節目看到對方都會說X哥好，未料「還要被他以不屑的眼神回報」，讓她覺得心累，「不叫不行！叫了還被藐視！你說我有必要賺這錢嗎？每次去被羞辱我都以幽默帶過，但賤這字對我來說我過不去！」

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▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲▼楊繡惠在留言區回答粉絲提問。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

對此，楊繡惠決定不再忍耐，「那個主持人罵了多少藝人，真的去上他節目的藝人辛苦了！」她表示60歲的自己上節目純屬玩票性質，她不想再被羞辱了，「他自己不對都可以，別人不對就要被他罵到死，為什麼？！」

▲唯獨被罵賤楊繡惠不能忍。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

面對粉絲提問該主持人的真實身分，楊繡惠在留言區否認是胡瓜，「瓜哥人很好。」但看到有人留言「唐從聖的痛」時，她卻回答「我懂」，瞬間引發網友對於該主持人真實身分的高度揣測。

楊繡惠臉書全文：

從今天開始有一個節目我不上了
去上他節目還要被罵你最賤
大家都是人生父母養
到現在我都過不去
午夜夢回時
我都想不懂我得罪你什麼
你叫我去主持我說隨便你包
這樣沒尊重你嗎
還要怎樣
不要太過分了
沒上你節目我不會死
還要被羞辱有你在我這對我可以不要來嗎
我現在是玩票啦
已經要60歲啦
不要再被羞辱了
已經錄完那麼多天了！我還過不去
那個主持人罵了多少藝人
真的去上他節目的藝人辛苦了！
每次去上他節目看到他說x哥好
還要被他以不屑的眼神回報
真的好辛苦 不叫不行！叫了還被藐視！你說我有必要賺這錢嗎？
每次去被羞辱我都以幽默帶過
但賤這字對我來說我過不去
所以不忍了
他自己不對都可以
別人不對就要被他罵到死
為什麼

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