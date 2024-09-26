楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

記者潘慧中／綜合報導

楊繡惠口條犀利風趣，是不少綜藝節目的常客。沒想到，她26日突然在社群網站撂重話，「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵妳最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」

▲楊繡惠深夜撂重話。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）



楊繡惠不解地說，她一直不懂得罪過那個人什麼，每次上節目看到對方都會說X哥好，未料「還要被他以不屑的眼神回報」，讓她覺得心累，「不叫不行！叫了還被藐視！你說我有必要賺這錢嗎？每次去被羞辱我都以幽默帶過，但賤這字對我來說我過不去！」

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▲▼楊繡惠在留言區回答粉絲提問。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）



對此，楊繡惠決定不再忍耐，「那個主持人罵了多少藝人，真的去上他節目的藝人辛苦了！」她表示60歲的自己上節目純屬玩票性質，她不想再被羞辱了，「他自己不對都可以，別人不對就要被他罵到死，為什麼？！」

▲唯獨被罵賤楊繡惠不能忍。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）



面對粉絲提問該主持人的真實身分，楊繡惠在留言區否認是胡瓜，「瓜哥人很好。」但看到有人留言「唐從聖的痛」時，她卻回答「我懂」，瞬間引發網友對於該主持人真實身分的高度揣測。

楊繡惠臉書全文：

從今天開始有一個節目我不上了

去上他節目還要被罵你最賤

大家都是人生父母養

到現在我都過不去

午夜夢回時

我都想不懂我得罪你什麼

你叫我去主持我說隨便你包

這樣沒尊重你嗎

還要怎樣

不要太過分了

沒上你節目我不會死

還要被羞辱有你在我這對我可以不要來嗎

我現在是玩票啦

已經要60歲啦

不要再被羞辱了

已經錄完那麼多天了！我還過不去

那個主持人罵了多少藝人

真的去上他節目的藝人辛苦了！

每次去上他節目看到他說x哥好

還要被他以不屑的眼神回報

真的好辛苦 不叫不行！叫了還被藐視！你說我有必要賺這錢嗎？

每次去被羞辱我都以幽默帶過

但賤這字對我來說我過不去

所以不忍了

他自己不對都可以

別人不對就要被他罵到死

為什麼