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鳳小岳還原《披荊4》追星Miyavi過程　意外脫口：吃火鍋要加芋頭

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。今（25）日鳳小岳、黃冠智一同接受媒體受訪，談到拍攝過程中的細節。

▲▼鳳小岳、黃冠智/《人生清理員》訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲《人生清理員》鳳小岳、黃冠智接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

鳳小岳談到劇中的角色很厭世，坦言自己在生活中會有一些負能量，這次透過飾演的「大川」，角色人物是一個滿厭世的人，表示「把負能量都丟在這個角色身上，所以，可以透過戲劇來做這件事情，我只能說非常過癮！」

▲▼鳳小岳/《人生清理員》訪問。（圖／記者周宸亘攝）

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▲鳳小岳接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

而鳳小岳戲外還算是一個很開心的人，但如果要分類可能比較屬於憤青掛，他坦言當碰到沒有辦法解決的時候，只能用憤怒來表達。但也因為這次遇到這個作品，透過喜劇的方式來呈現的風格，會讓自己很開心，他進一步表示，當意識到自己陷入負能量的時候，要學習如何轉念，這特別重要。

▲▼鳳小岳/《人生清理員》訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲鳳小岳接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，鳳小岳講到轉念也表示周遭需要一些正能量的朋友，談及先前到大陸參加節目《披荊斬棘4》，認識了許多思考正向的朋友，特別點名尤長靖、韋禮安、蔡旻佑等人，更大方談到偶像Miyavi，坦言當時錄製前一天才知道對方也會參加，就抱持著大方、平常心的心態去交流，後來也成功得到聯繫方式、成為朋友。

▲▼鳳小岳《披荊斬棘4》。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

▲鳳小岳談及參加《披荊斬棘4》的趣事。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

《人生清理員》 劇中，當清理任務結束後，有常聚在一起吃火鍋的橋段安排，黃冠智解讀像是一個任務執行結束後的儀式感，犒賞彼此、更凝聚大家情感的方式。鳳小岳則認為象徵溫暖、團圓相聚感覺，兩人特別強調火鍋可以加芋頭，尤其煮到軟爛更好吃。《人生清理員》每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

▲《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺 。金士傑、蔡嘉茵、黃冠智主演。（圖／八大電視提供）

▲《人生清理員》以吃火鍋方式象徵團聚。（圖／八大電視提供）

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