劉以豪公開高中嫩照！　「零修圖燦笑」被誇從小帥到大

記者王靖淳／綜合報導

男星劉以豪平是會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（25）日他就驚喜公開3張高中時期的照片，零修圖燦笑的青澀模樣曝光後，立即掀起網友暴動按讚，同時也紛紛留言大讚「從小帥到大」、「都沒變，從以前就很帥。」

▲劉以豪分享彈吉他的照片。（圖／翻攝自Facebook／劉以豪Jasper）

透過劉以豪分享的照片可見到，他身穿著一件簡單的T恤，搭配一條項鍊，展現休閒的風格。他除了對鏡頭微笑做出勝利手勢之外，還有露出專注且略帶沉思的表情，當下正專心地彈奏著吉他，顯示他對音樂的熱情和投入，整體氛圍給人一種平靜而專注的感覺，彷彿他正在享受這個創作的瞬間。

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▲劉以豪分享在舞台上表演的照片。（圖／翻攝自Facebook／劉以豪Jasper）

在其他照片中，劉以豪與弟弟在舞台上表演，他身穿格紋襯衫和牛仔褲，弟弟則是穿著一件卡其色外套搭配白色褲子，兩人都穿著休閒鞋，表情專注而投入，正在彈奏吉他。雙方坐在各自的椅子上，臉部表情和姿態都顯示出他們對音樂的熱情和對表演的專注。

▲劉以豪分享高中嫩照。（圖／翻攝自Facebook／劉以豪Jasper）

為此，一系列的照片在曝光後，立即吸引網友暴動按讚，除了有人認為劉以豪與弟弟長得相當神似之外，同時也有人留言指出，「弟弟有點像許光漢耶！」另外還有不少網友稱讚劉以豪的五官沒什麼變，根本從小帥到大，「好青澀」、「好可愛」、「太帥了」、「童顏認證」，甚至還有人打趣問他：「你都吃什麼長大？為什麼長一樣？傳承一下！」

▲▼網友留言（圖／翻攝自Facebook／劉以豪Jasper）