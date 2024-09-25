台影人國際發光！《鬼才之道》美國奧斯汀獲獎創首例　李康生、李杏前進東京

記者蕭采薇／台北報導

又見台灣影人在國際影展獲得好成績！電影《鬼才之道》一舉拿下美國奧斯汀奇幻電影節（Fantastic Fest）觀眾票選奬的殊榮，也是台片首度在此影展拿下觀眾票選獎的第一部。金馬影帝李康生挑大樑主演的《黑之牛》入選東京影展亞洲未來單元。

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）榮獲美國奧斯汀奇幻電影節恐怖片最佳導演獎。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》於美國奧斯汀奇幻電影節放映後引起廣大迴響，電影中的「香菜」笑梗更是突破語言障礙引起全場大笑。聽聞好消息的主演們也難掩激動心情，陳柏霖說：「我們大家真的完成了一個好棒的作品！很開心能讓世界觀眾都看到，也非常感謝大家對這部電影的喜愛。」

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此外，金馬影帝李康生在台日合製作品《黑之牛》，演出明治時代在山中生活的男子，用超越語言的方式，以身體、心靈與女主角「日本和牛」FUKUYO進行對話、建立關係。目前人在國外拍戲的李康生開心表示：「很高興能夠在11月去東京與觀眾朋友們見面！期待到時候跟大家聊聊看完電影的觀影經驗，希望大家好好享受！」

▲李康生首度擔綱日片男主角的《黑之牛》入選東京國際影展亞洲未來單元。（圖／光年映畫提供）

此外，金鐘女配李杏神秘出演、對戲日本人氣男星成田凌、森田剛的《雨中的慾情》則是入圍正式競賽單元，並將在東京影展世界首映。李杏興奮分享：「合作對象竟然是森田剛！還有竹中直人老師，這些夢幻人物光是見上一面就已經足夠讓我呼吸困難，現在竟然還要一起走上國際影展的紅毯，慢慢一步一步往我心中的目標前進。」

▲李杏曾以《茶金》獲得金鐘女配的肯定，如今也將站上東京影展紅毯。（圖／ETtoday攝影中心）

李杏曾在2019年日片《海角上的兄妹》在台上映時，有幸與來台交流的片山導演與演員們對談交流，沒想到再次見面即是合作電影，且李杏也將在10月28日東京國際影展開幕式走紅毯，她認為能跟著這部精彩作品一起去東京影展「是今年發生在我身上最好的事！希望《雨中的慾情》能在東京影展開出好成績！」