YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，不過最近Andy宣布重啟個人頻道，同時也發布一支影片，內容是他重回與家寧過往一起拍片的小套房，不過卻被眼尖的網友發現，裡面已看不見女方的私人用品，讓分手傳聞再度甚囂塵上。為此，家寧今（25）日透過社群PO出自拍，以短短9字內容分享近況，貼文曝光後，再度掀起討論。

▲Andy、家寧頻傳分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

透過家寧分享的自拍影片可見到，她身穿一件牛仔襯衫，展現自然且休閒的風格。她的表情微笑，把頭髮自然垂落，襯托柔和的氣質。從照片背景來看，家寧似乎是坐在一輛車內，透過車窗可隱約看到外面的街景，包括樹木和一些不太清晰的建築。為此，她在影片中以輕鬆的語氣透露，自己最近正在練習貼假睫毛，接著再對著鏡頭隨意變換姿勢擺拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧分享近況。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧的近況曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也留言稱讚她的笑容，「超美」、「太美了」、「戀愛了」、「長得很漂亮」。事實上，家寧最近才被傳出疑似和Andy分手，更有網友到她的最新貼文底下好奇發問，「眾量級頻道什麼時候會更新呢？」、「是跟Andy分手了嗎？他也開了自己的頻道了呢。」為此，家寧大方現身留言區：「未來一定會有。」短短6字引發外界猜測。