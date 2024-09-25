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甜美女星不信邪！斥17歲影帝「神棍」　意外生情愫⋯互相獻出初夜

記者蕭采薇／台北報導

蒙古國女星諾敏額爾登艾瑞恩邊巴（Nomin-Erdene Ariunbyamba）最近在新片《薩滿男孩》（City of Wind）飾演一名質疑信仰的自由少女「瑪拉拉」，因為斥責在威尼斯影展獲獎的17歲影帝特勒格包德額爾登（Tergel Bold-Erdene）「神棍」、「騙子」，讓人印象深刻。

▲copy OK艾瑞恩邊巴（Nomin-Erdene Ariunbyamba）在《薩滿男孩》和男主角「阿哲」包德額爾登情竇初開。（圖／海鵬提供）

▲艾瑞恩邊巴（右）在《薩滿男孩》和男主角「阿哲」包德額爾登（左）情竇初開。（圖／海鵬提供）

畢業於蒙古國立藝術文化大學表演系的她，其實來自表演世家，從小擁有強大的戲劇魂。她雖熱愛各類型表演，最哈的卻是「豆豆先生」羅溫艾金森（Rowan Atkinson）。在《薩滿男孩》中，她和男主角「阿哲」包德額爾登情竇初開，有了人生的第一次，獲國際影媒盛讚「充滿溫柔力量」。

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艾瑞恩邊巴曾與《薩滿男孩》導演薩格瓦多蘭普魯夫奧其爾（Lkhagvadulam Purev-Ochir）合作過短片《九月的雪》（Snow in September）。該片成績斐然、連續在威尼斯、多倫多以及美國漢普頓國際影展三奪大獎。

▲copy OK艾瑞恩邊巴（Nomin-Erdene Ariunbyamba）在《薩滿男孩》和男主角「阿哲」包德額爾登情竇初開。（圖／海鵬提供）

▲艾瑞恩邊巴畢業於蒙古國立藝術文化大學表演系，並來自表演世家。（圖／海鵬提供）

新作《薩滿男孩》是她二度與導演普魯夫奧其爾合作。她在片中飾演一個「不信邪」的女孩，卻因結識一位薩滿男孩而人生發生變化。導演普魯夫奧其爾藉她的雙眼，見證了蒙古的傳統信仰、正逐步消失在現代都會之中，精彩演出獲權威影媒《銀幕》（Screen）盛讚「喚醒人們的心靈原力」。

「薩滿」在蒙古語中意指「智者」，是通天巫師，被認為掌握人與天之間的神祕知識，常以神鼓和腰鈴作為法器、進行預言與靈界的溝通。電影《薩滿男孩》17歲高中生「阿哲」的通靈演出，就是仿效蒙古薩滿國師董多格·邊巴道爾濟（Dondog Byambadorj）跟上天對話時「進入冥想境界」的狀態。

▲copy OK艾瑞恩邊巴（Nomin-Erdene Ariunbyamba）在《薩滿男孩》和男主角「阿哲」包德額爾登情竇初開。（圖／海鵬提供）

▲《薩滿男孩》揭開薩滿教神秘面紗。（圖／海鵬提供）

薩滿信仰源於蒙古、西藏等草原民族，常被外界賦予超自然存在的想像，但導演普魯夫·奧其爾卻表示在蒙古「薩滿就是自然本身」。電影《薩滿男孩》試著揭開薩滿教的神秘面紗，引領觀眾展開一場存於時、空間的「自然體驗」，獲國際影媒《The Film Stage》盛讚「正面療癒、溫柔迷人」。

▲copy OK艾瑞恩邊巴（Nomin-Erdene Ariunbyamba）在《薩滿男孩》和男主角「阿哲」包德額爾登情竇初開。（圖／海鵬提供）

▲《薩滿男孩》瑪拉拉和阿哲越來越靠近，有了人生的第一場戀愛和第一次性愛。（圖／海鵬提供）

《薩滿男孩》劇情描述，即將接受心臟手術的少女「瑪拉拉」（艾瑞恩邊巴飾），在母親安排下、不情願地接受了薩滿儀式。卻赫然發現為她「祈福」的薩滿，竟是一個17歲的男孩阿哲（包德額爾登 飾），氣得斥責他是「神棍」、「騙子」。

▲copy OK艾瑞恩邊巴（Nomin-Erdene Ariunbyamba）在《薩滿男孩》和男主角「阿哲」包德額爾登情竇初開。（圖／海鵬提供）

▲蒙古的傳統信仰、正逐步消失在現代都會之中。（圖／海鵬提供）

原本涇渭分明的兩人，卻因為這次邂逅和彼此的成長際遇，變得越來越親近，並有了人生的第一場戀愛和第一次性愛。艾瑞恩邊巴片中的感性演出，除助「阿哲」包德·額爾登榮獲威尼斯影展地平線單元最佳男主角大獎，更助電影《薩滿男孩》榮獲大阪亞洲電影節最佳影片大獎，該片將於本周五9月27日起全台上映。

 

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