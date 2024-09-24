韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

▲剛來台發展的趙娟週，是統一獅啦啦隊Uni Girls唯一韓援。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

韓國啦啦隊女神趙娟週今年5月赴台發展，7月加入中華職棒統一獅啦啦隊Uni Girls，成為該隊首位韓籍外援，一舉一動都備受關注。日前趙娟週在韓國女生Judy 的YouTube頻道，提及自己8月只跳2場應援，沒有太多機會可以待在台灣，讓許多粉絲替她打抱不平，認為球團沒有善待女神。據悉，趙娟週的這番言論，不僅引發外界關注，還燒到統一啦啦隊內部，對此也頗有微詞。

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在影片中趙娟週被Judy問到台灣生活如何時，她吐露自己想常來台灣的心情，但也表示：「可是我的班表1個月最多也只有3天，不算很多，沒有太多機會可以待在台灣，我想嘗試更多不同的活動。」隨後她指出自己8月份就只有2場應援，難以支撐在台生活費用，一旁的Judy則答腔：「還要付房租。」

▲趙娟週（左）和Judy逛台南，分享在台工作狀況。（圖／翻攝自Judy IG）

雖然看似光鮮亮麗，但趙娟週強調自己的收入不如外界想像中多，更強調來台發展並非只是為了賺錢，「因為台灣生活很有趣，台灣人們也很善良，所以才來台灣的」，更透露她在韓國有15場應援，收入相對多，「我是來享受這裡的生活，我是來尋找幸福的」。

▲趙娟週跟Judy聊到自己在台灣的工作很少，引發熱議。（圖／翻攝自Judy YT）

有許多粉絲看到這番言論，深怕女神受委屈，將炮口對準統一獅，痛批球團不重視趙娟週，更隔空喊話職棒台鋼雄鷹挖角趙娟週，讓她和同樣來自韓國、隸屬於2s經紀公司的安芝儇、朴旻曙共組「台鋼三本柱」。

但據知情人士透露，統一獅當初與趙娟週簽合約前，雙方都已談妥班表，也是在經紀公司確認無虞的情況下才簽訂合約。除了既定班表外，球團也盡量替趙娟週安排曝光機會，更為她打點台南住宿，不明白為何她會在鏡頭前訴起苦來。

▲雖然趙娟週無奈應援場次少，但據了解這些都是簽約前雙方溝通好的內容。（圖／翻攝自趙娟週IG）

事件爆發後，有粉絲透露先前和趙娟週同經紀公司的啦啦隊女神南珉貞，曾在直播說溜嘴，提及自己在台灣有三個家，其中一個正是趙娟週的台南住處；而趙娟週也有在社群網站透露「新家」還沒有WIFI，需等到隔天才能直播，另外參加球賽的觀眾，也證實統一獅已替趙娟週在台南找到住處，種種跡象顯示趙娟週確實已有落腳處，想必粉絲們會有更多機會看到女神現身。

對此，負責統一獅UniGirls啦啦隊的藝維克國際娛樂經紀有限公司證實，已替趙娟週及另外2位日本外援千紘Chihiro、希美Nozomi租房：「球隊8月初就在幫三位外援尋找台南的住處，8月底就找到了，全部都是球隊出資，也是我們這邊幫忙找房。」至於外界炒得沸沸揚揚的趙娟週排班問題，窗口也表示：「簽約時都有跟對方公司先談好合作的方式（班次及來回台灣的次數等等），合約也是簽到明年球季結束。」也因為沒有簽個人經紀約，球團不會針對幾位啦啦隊員有其他規劃，將以球員經營為主。

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