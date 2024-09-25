金鐘專訪／李銘忠二度入圍「帶2幸運物」來台　親揭登記結婚過程

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，其中一組入圍獎項特別受到劇迷觀眾，那就是「迷你劇集／電視電影男主角獎」，其中兩位入圍者分別是兄弟李銘順與李銘忠，分別以《八尺門的辯護人》與《台語有影─夜盲》入圍。

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

李銘順、李銘忠由於人不在台灣，以視訊方式接受《ETtoday星光雲》專訪，被問到得知入圍當下的第一反應，李銘忠笑說當然感到非常開心，甚至比去年更興奮，直呼「竟然跟李銘順入圍同一個獎項」，甚至激動到傳訊息給老婆大喊「太刺激了」。

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▲李銘順、李銘忠入圍同一獎項。（圖／凱渥提供）

而李銘忠與哥哥李銘順感情深厚，入圍公布後跟對方說的第一句話都是「恭喜」，並沒有馬上嗆聲，兩人也不約而同跟對方的老婆說「恭喜你老公得獎」，哥哥甚至表示「如果李銘忠得獎，我會護送他上台」。

▲李銘順、李銘忠入圍同一獎項。（圖／公共電視提供）



這一次李銘忠以《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎，他在片中飾演一位患有夜盲症的廟宇修復師「黑叔」，談到拍攝過程的困難，他透露劇組有幫他準備一些有關夜盲的資料，分享眼疾有分夜盲、全盲、青光眼等，話語中不難看出他對於劇本相當熟悉。

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

不僅如此，李銘忠也透露自己在劇中罹患的夜盲，其實就是全盲的前兆，拍戲過程也是角色黑叔慢慢步入全盲的過程，他雖然對眼疾做了很多功課，但真正上戲時，基本上都是以「想像」來演戲，靠想像「黑叔在這個狀況可能會碰到什麼物品」，來詮釋自己的角色。

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

第二次入圍金鐘獎的李銘忠，透露哥哥李銘順就是自己的幸運物，同時秀出新婚的婚戒，表示這次還有第二樣幸運物，高調放閃「這是人生新物件」，讓哥哥李銘順笑說「那我也要帶結婚證書去」，不過妻子這一次因為工作關係，沒有辦法到場替他助陣。

▲李銘忠日前登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

剛新婚的李銘忠在採訪中大方分享結婚細節，透露在馬來西亞結婚要登記排期，至少要兩個星期的時間安排，還要安排宣示官參與，本來他想要找哥哥擔任宣示官，但因為李銘順人在新加坡怕時間湊不在一起，陰錯陽差剛好就在9月13日登記了。不過，李銘忠被問到是否會舉行婚禮，他則低調表示一切都在計畫當中，如果有好消息的話，一定會跟大家公布。

▲李銘忠日前登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

採訪尾聲時，李銘忠被要求給哥哥李銘順一段入圍金鐘的「愛的告白」，他一聽便露出了微笑，說道「還有什麼好講的？他是李銘順耶」，透露自己在看完《八尺門的辯護人》就覺得哥哥會入圍，甚至還打電話跟太太分享劇情的精彩，沒想到一語成真，甚至他自己也靠著《台語有影─夜盲》入圍。

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／記者林敬旻攝）