ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘專訪／李銘忠二度入圍「帶2幸運物」來台　親揭登記結婚過程

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，其中一組入圍獎項特別受到劇迷觀眾，那就是「迷你劇集／電視電影男主角獎」，其中兩位入圍者分別是兄弟李銘順與李銘忠，分別以《八尺門的辯護人》與《台語有影─夜盲》入圍。

▲李銘忠《台語有影─夜盲》。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

李銘順、李銘忠由於人不在台灣，以視訊方式接受《ETtoday星光雲》專訪，被問到得知入圍當下的第一反應，李銘忠笑說當然感到非常開心，甚至比去年更興奮，直呼「竟然跟李銘順入圍同一個獎項」，甚至激動到傳訊息給老婆大喊「太刺激了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱渥李銘順、李銘忠。（圖／凱渥提供）

▲李銘順、李銘忠入圍同一獎項。（圖／凱渥提供）

而李銘忠與哥哥李銘順感情深厚，入圍公布後跟對方說的第一句話都是「恭喜」，並沒有馬上嗆聲，兩人也不約而同跟對方的老婆說「恭喜你老公得獎」，哥哥甚至表示「如果李銘忠得獎，我會護送他上台」。

▲▼李銘順(右)、李銘忠(左)親手準備慶功宴表達感謝之情。（圖／公共電視提供）

▲李銘順、李銘忠入圍同一獎項。（圖／公共電視提供）

這一次李銘忠以《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎，他在片中飾演一位患有夜盲症的廟宇修復師「黑叔」，談到拍攝過程的困難，他透露劇組有幫他準備一些有關夜盲的資料，分享眼疾有分夜盲、全盲、青光眼等，話語中不難看出他對於劇本相當熟悉。

▲李銘忠《台語有影─夜盲》。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

不僅如此，李銘忠也透露自己在劇中罹患的夜盲，其實就是全盲的前兆，拍戲過程也是角色黑叔慢慢步入全盲的過程，他雖然對眼疾做了很多功課，但真正上戲時，基本上都是以「想像」來演戲，靠想像「黑叔在這個狀況可能會碰到什麼物品」，來詮釋自己的角色。

▲李銘忠《台語有影─夜盲》。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／台語有影）

第二次入圍金鐘獎的李銘忠，透露哥哥李銘順就是自己的幸運物，同時秀出新婚的婚戒，表示這次還有第二樣幸運物，高調放閃「這是人生新物件」，讓哥哥李銘順笑說「那我也要帶結婚證書去」，不過妻子這一次因為工作關係，沒有辦法到場替他助陣。

▲▼金鐘準迷你視帝李銘忠娶回10年女友：未來不再一個人。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

▲李銘忠日前登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

剛新婚的李銘忠在採訪中大方分享結婚細節，透露在馬來西亞結婚要登記排期，至少要兩個星期的時間安排，還要安排宣示官參與，本來他想要找哥哥擔任宣示官，但因為李銘順人在新加坡怕時間湊不在一起，陰錯陽差剛好就在9月13日登記了。不過，李銘忠被問到是否會舉行婚禮，他則低調表示一切都在計畫當中，如果有好消息的話，一定會跟大家公布。

▲▼金鐘準迷你視帝李銘忠娶回10年女友：未來不再一個人。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

▲李銘忠日前登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

採訪尾聲時，李銘忠被要求給哥哥李銘順一段入圍金鐘的「愛的告白」，他一聽便露出了微笑，說道「還有什麼好講的？他是李銘順耶」，透露自己在看完《八尺門的辯護人》就覺得哥哥會入圍，甚至還打電話跟太太分享劇情的精彩，沒想到一語成真，甚至他自己也靠著《台語有影─夜盲》入圍。

▲第26屆台北電影獎，頒獎人李銘忠。（圖／記者林敬旻攝）

▲李銘忠憑藉《台語有影─夜盲》入圍金鐘獎。（圖／記者林敬旻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李銘忠, 台語有影─夜盲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒2年前舊照罕曝光！　「中分棕髮」甜笑超青澀
  2. 那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」
  3. 72歲洪金寶健康近況曝光！　赴陸拍戲劇組「高規格」接待
  4. 宮崎駿喊退休「才3年就復出」　真實內幕曝光：被他罵了
  5. 蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」
  6. 林淑容為高雄豁出去了！　準備「鳳飛飛組曲」：真的不容易
  7. 無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍
  8. 甜美女星不信邪！斥17歲影帝「神棍」　意外生情愫⋯互相獻出初夜
  9. 傑佛瑞當國小老師親自洗廁所　拍廣告超羞恥還被封大便老師
  10. 劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366