棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

記者葉文正／台北報導

TVBS全新綜藝《來吧！哪裡怕》今天終於集合敖犬、王子、威廉、阿緯、小煜與廖允杰等六棒合體，為新節目宣傳，當中廖允杰直接在記者會認愛交往一年女友，讓阿緯鬆口氣：「本來以為他性向是不是不太一樣，第一次帶女友來我們還以為是SET的。」

▲棒棒堂為新節目終於合體。（圖／讀者提供）

在今天熱鬧的棒棒合體記者會上，廖允杰意外承認了，有一位圈外穩交一年多的女友，談到感情事還忍不住臉紅，這時阿緯忍不住發難了，「我們以為他喜歡男生，他有次帶女友來，我想說還那麼漂亮，一定是SET的，我們後來發現好像是真的，心態上就好像當家長的喜悅，但我還是猶豫，我還去女方店裡偷看，果真是很好的女孩，交往一年多了，他終於說了。」

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▲威廉(左起)、敖犬、王子、阿緯、小煜、廖允杰即將有新節目。（圖／讀者提供）

問題在於，他被傳說已有兩個雙胞胎女兒，廖允杰則表示，有人在竄改維基百科，其實現在有穩交的圈外女友，對於無聊傳言也感到莫名其妙。

廖允杰說自己講話不好笑，威廉則說，被說五個人都好笑，只有你不好笑也是好笑，回想籌畫節目兩年多，每個月阿緯把大家約出來吃飯，出道是住在一起，都是合宿行動，這次也會住在一起，坤達也關心我們何時合體。