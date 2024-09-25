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Ozone穿古裝帥氣逼人　祖安竟被爆「胖到魔鬼氈外翻」

記者蔡琛儀／台北報導

Ozone出道2週年推出首張專輯《New Moon》，今（25日）上電台宣傳，配合新歌〈一起看月彎彎〉MV中特別訂製的古風仕裝，他們今也撐著紙傘、提著燈籠帥氣登場，衣服相當合身，祖安招認近來胖了約一公斤，團員還爆料他腰帶上的魔鬼氈因變胖而外翻，變得很難黏。

▲▼Ozone hito最大ㄎㄚ。（圖／記者黃國霖攝）

▲Ozone穿上帥氣的古風仕裝。（圖／記者黃國霖攝）

哲言也自爆中秋期間吃了不少肉，身上也跟著長肉，因此當他在扇子上寫下願望時，表示自己希望有吃不胖的體質，就不用擔心穿不下這合身的帥氣古裝了；佳辰也跟哲言一樣，中秋節家裡有太多美食誘惑，不小心將胃撐開了，近期常常感覺到餓，因此希望不容易感覺到餓，想讓胃縮小。

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子翔的願望是長高，煥鈞在扇子上寫上「（皮膚）白一點」，被子翔笑說不可能，反被煥鈞虧：「子翔，你也沒辦法再長高囉！」而祖安則希望有一起床就妝髮好的能力，因為有六名成員，大家都要提早妝髮，全員整理好至少都要花四個小時，有這能力才能睡飽一點，文廷夢想環遊世界，希望可以跟著團員到世界各地演出、旅行。

談到出道兩週年，團員誰的變化最多？佳辰認為是文廷，「前幾天看照片，覺得他笨笨的，現在英俊瀟灑，英氣逼人，有很大的反差。」文廷則說越來越熱愛工作，「一定會有累或吵架的時候，但越來越享受，就算是吵架也喜歡，吵架過了一段時間後，會覺得那時候的我們很好笑。」

佳辰說自己有一本筆記本，記錄每個人的點數，會根據大家的表現來決定加分或扣分，爆料目前分數最低的人是文廷，因為他會重複犯錯，「我每次坐火車，文廷坐我旁邊，手肘都會過界好幾次，下車的時候，我就會跟他說：『你剛剛碰到我7次！』」而最高分的則是哲言，因為哲言會在他話都還沒說出口時，就把他需要的東西拿到面前，相當貼心。

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