短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女孩們包括林襄、艾璐、短今、雅涵、芷霖等成員，今天都參加「CheeRRun地方創生啦啦隊」活動，要為推展花蓮觀光，協助展業復甦盡一份力，而短今被問到遭周思齊點名「大家都要照顧短今。」今天短今也表示：「先是很錯愕，因為我已哭到不行，後來有暗爽，所以喜歡的名單又多了周思齊學長。」

▲CheeRRun 地方創生啦啦隊開跑記者會短今(中信兄弟)。（圖／記者湯興漢攝）

中信兄弟周思齊22日在台北大巨蛋正式引退，活動儀式中他說出20年選手生涯從低谷到重回陽光的過程相當感動，不過在鼓勵年輕球員時，卻突然提到「大家都愛短今」，其實這是2020年象圈圈中林明杰說出的梗，之前在棒球圈早已傳開，這次藉由引退賽再度提起，也讓大夥在悲傷氣氛中笑了。

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▲周思齊引退特別提到短今。（圖／翻攝自Instagramsammie_923）

短今則在今天活動上表示，「我本來哭到不行了，聽到這句話當下錯愕，但因為隔天就是我的生日，所以是很棒的生日禮物，後來當然有暗爽。」不過她之前已經說過喜歡木訥的恰恰彭政閔與李振昌，今天則笑說：「可以再多喜歡周思齊學長，但真的很不捨。」

▲短今許願今年嫁出去。（圖／記者林敬旻攝）

而短今被傳引退，她則解釋：「思齊學長有說希望我之後退休，大家還是可以照顧我，就被大家誤會，其實還是可以再應援個幾年，之前跟學長就是在走廊上遇到會點點頭，對學長印象覺得是嚴肅的人。」她之前曾立誓今年要結婚，但她今天說目前仍沒有男友，但還有三個多月她有信心可以嫁出去。

不過短今也透露，膝蓋曾積水，其實膝蓋快不行，但還是會努力跳下去。今天她在活動後表示，地震後有去花蓮兩次，看到經濟的確受到很大影響，希望我拋磚引玉，可以讓大家更放心地到花蓮去玩。