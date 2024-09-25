ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

記者蕭采薇／台北報導

恐怖片《薇娜：死後七日》（VINA (Before 7 Days)）改編自震驚全印尼的真實靈異事件，描述少女薇娜傷痕累累的屍體在高架橋上被發現，警方宣稱她是因為交通事故而喪命，薇娜的家人雖然不相信，但因為證據不足只好接受，沒想到這時死後的薇娜附身到了好友身上，要親自揭發她的駭人遭遇。

▲《薇娜：死後七日》劇照。（圖／車庫提供）

▲《薇娜：死後七日》改編自震驚全印尼的真實靈異事件。（圖／車庫提供）

《薇娜：死後七日》不僅在印尼引發現象級觀影熱潮，其駭人魅力更席捲亞洲各國，不僅在馬來西亞、柬埔寨上映時，都登頂票房冠軍，在作為恐怖片出品大國的泰國，《薇娜：死後七日》更打破影史紀錄，目前全國票房已超過1700萬泰銖（約1659萬台幣），超越《鬼搖靈》、《人皮咒》等知名印尼恐怖片，成為泰國影史最賣座的印尼電影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《薇娜：死後七日》在2016年真實案件的發生地點井里汶（Cirebon）實地取景，導演安吉烏巴拉（Anggy Umbara）受訪時透露，劇組在拍攝期間曾受到冒牌警察和疑似飛車黨的騷擾。安吉烏巴拉表示：「我們在高架橋進行拍攝的時候，一名警察走近我們，試圖阻止拍攝。」

▲《薇娜：死後七日》劇照。（圖／車庫提供）

▲《薇娜：死後七日》由17歲印尼新銳女星奈拉丹尼普納馬主演。（圖／車庫提供）

這名自稱警察，但沒有穿著警察制服的男子，甚至要求劇組提供劇本和演員名單等拍攝相關資料，但遭到嚴詞拒絕，「即使是電影審查機構也無權要求提供劇本，因為這是拍攝機密。」另外，疑似飛車黨的摩托車團體也讓劇組不堪其擾，他們製造出大量噪音干擾拍攝，害他們浪費很多時間。安吉烏巴拉表示：「那些摩托車似乎是故意製造噪音，也許這是某個飛車黨，但我們也不確定。」

《薇娜：死後七日》的主角「薇娜」由17歲印尼新銳女星奈拉丹尼普納馬（Nayla D. Purnama）飾演，她在受訪時強調，「死者家屬同意拍攝這部電影，如果他們不同意，就不可能有這部電影。」奈拉丹尼普納馬說：「直到現在，還有嫌犯流落在外，希望透過這部電影可以重啟調查，為死者伸張正義。」

▲《薇娜：死後七日》劇照。（圖／車庫提供）

▲《薇娜：死後七日》在2016年真實案件的發生地點井里汶（Cirebon）實地取景。（圖／車庫提供）

為了扮演薇娜，奈拉丹尼普納馬向她的家人問了很多關於她的事情，「她的家人是我探索角色的泉源。」奈拉丹尼普納馬表示，井里汶當地的人大多都知道這個案子，「所以，當他們發現我們是在拍關於死去的薇娜的電影時，他們表現出了高度的熱情。」

▲《薇娜：死後七日》劇照。（圖／車庫提供）

▲《薇娜：死後七日》在印尼上映之後，激起印尼社會為薇娜平反的輿論。（圖／車庫提供）

《薇娜：死後七日》在印尼上映之後，激起印尼社會為薇娜平反的輿論，印尼警方因此被迫重新調查薇娜的案件，本片導演安吉烏巴拉也成為印尼警方傳喚的對象，他被扣留長達七個小時。安吉烏巴拉結束訊問後在IG上表示：「這是我第一次被傳喚為證人，希望我超過七個小時的證詞可以幫助警方破案。」

安吉烏巴拉強調，警方對他很好，他在訊問過程中不小心睡著，警方還請他喝咖啡，「問題太多了，有整整五頁，他們主要是想了解我們是從哪裡得知這個故事。」《薇娜：死後七日》將於9月27日全台大銀幕駭人上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台鋼啦啦隊熱血跳《疾風街道》　女孩們「整齊起飛」驚豔球迷

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒2年前舊照罕曝光！　「中分棕髮」甜笑超青澀
  2. 那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」
  3. 72歲洪金寶健康近況曝光！　赴陸拍戲劇組「高規格」接待
  4. 宮崎駿喊退休「才3年就復出」　真實內幕曝光：被他罵了
  5. 蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」
  6. 林淑容為高雄豁出去了！　準備「鳳飛飛組曲」：真的不容易
  7. 無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍
  8. 甜美女星不信邪！斥17歲影帝「神棍」　意外生情愫⋯互相獻出初夜
  9. 傑佛瑞當國小老師親自洗廁所　拍廣告超羞恥還被封大便老師
  10. 劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366