劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

記者蕭采薇／台北報導

恐怖片《薇娜：死後七日》（VINA (Before 7 Days)）改編自震驚全印尼的真實靈異事件，描述少女薇娜傷痕累累的屍體在高架橋上被發現，警方宣稱她是因為交通事故而喪命，薇娜的家人雖然不相信，但因為證據不足只好接受，沒想到這時死後的薇娜附身到了好友身上，要親自揭發她的駭人遭遇。

▲《薇娜：死後七日》改編自震驚全印尼的真實靈異事件。（圖／車庫提供）

《薇娜：死後七日》不僅在印尼引發現象級觀影熱潮，其駭人魅力更席捲亞洲各國，不僅在馬來西亞、柬埔寨上映時，都登頂票房冠軍，在作為恐怖片出品大國的泰國，《薇娜：死後七日》更打破影史紀錄，目前全國票房已超過1700萬泰銖（約1659萬台幣），超越《鬼搖靈》、《人皮咒》等知名印尼恐怖片，成為泰國影史最賣座的印尼電影。

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《薇娜：死後七日》在2016年真實案件的發生地點井里汶（Cirebon）實地取景，導演安吉烏巴拉（Anggy Umbara）受訪時透露，劇組在拍攝期間曾受到冒牌警察和疑似飛車黨的騷擾。安吉烏巴拉表示：「我們在高架橋進行拍攝的時候，一名警察走近我們，試圖阻止拍攝。」

▲《薇娜：死後七日》由17歲印尼新銳女星奈拉丹尼普納馬主演。（圖／車庫提供）



這名自稱警察，但沒有穿著警察制服的男子，甚至要求劇組提供劇本和演員名單等拍攝相關資料，但遭到嚴詞拒絕，「即使是電影審查機構也無權要求提供劇本，因為這是拍攝機密。」另外，疑似飛車黨的摩托車團體也讓劇組不堪其擾，他們製造出大量噪音干擾拍攝，害他們浪費很多時間。安吉烏巴拉表示：「那些摩托車似乎是故意製造噪音，也許這是某個飛車黨，但我們也不確定。」

《薇娜：死後七日》的主角「薇娜」由17歲印尼新銳女星奈拉丹尼普納馬（Nayla D. Purnama）飾演，她在受訪時強調，「死者家屬同意拍攝這部電影，如果他們不同意，就不可能有這部電影。」奈拉丹尼普納馬說：「直到現在，還有嫌犯流落在外，希望透過這部電影可以重啟調查，為死者伸張正義。」

▲《薇娜：死後七日》在2016年真實案件的發生地點井里汶（Cirebon）實地取景。（圖／車庫提供）

為了扮演薇娜，奈拉丹尼普納馬向她的家人問了很多關於她的事情，「她的家人是我探索角色的泉源。」奈拉丹尼普納馬表示，井里汶當地的人大多都知道這個案子，「所以，當他們發現我們是在拍關於死去的薇娜的電影時，他們表現出了高度的熱情。」

▲《薇娜：死後七日》在印尼上映之後，激起印尼社會為薇娜平反的輿論。（圖／車庫提供）

《薇娜：死後七日》在印尼上映之後，激起印尼社會為薇娜平反的輿論，印尼警方因此被迫重新調查薇娜的案件，本片導演安吉烏巴拉也成為印尼警方傳喚的對象，他被扣留長達七個小時。安吉烏巴拉結束訊問後在IG上表示：「這是我第一次被傳喚為證人，希望我超過七個小時的證詞可以幫助警方破案。」

安吉烏巴拉強調，警方對他很好，他在訊問過程中不小心睡著，警方還請他喝咖啡，「問題太多了，有整整五頁，他們主要是想了解我們是從哪裡得知這個故事。」《薇娜：死後七日》將於9月27日全台大銀幕駭人上映。