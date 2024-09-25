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林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

記者蕭采薇／台北報導

動畫電影《荒野機器人》故事圍繞成長和親情，請來也是媽媽的女星林心如配音。她透露，配音時也深受劇情感動，其中要放手讓孩子飛的劇情，也讓林心如想起第一次送女兒「小海豚」上幼稚園時，當時也是心頭湧上一陣感觸，邊叮嚀邊落淚，反而是女兒沒有哭，「她頭也不回的就走了！」

▲▼林心如 荒野機器人 中文版配音明星記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林心如為電影《荒野機器人》中文版配音。（圖／記者屠惠剛攝）

林心如透露，自己送女兒第一次上幼稚園的時候瞬間噴淚：「那時候她才3歲多，就會一直在想她想上廁所怎麼辦，我還和她說寶貝要堅強，講到最後悲從中來，我自己都哭出來，他不知道我哭，回頭就走進幼稚園了，這其實要讓大家知道，其實有的時候父母都是在後面偷哭的！」

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反而老公霍建華老神在在，沒有什麼反應。林心如說：「他不會特別去說甚麼，我女兒都說自己沒有要交男朋友、沒有要結婚。」至於女兒有說過要嫁給爸爸嗎？林心如笑說：「好像有吧！開玩笑的時候好像說過一次！但相信每個爸爸聽到這句話都會很開心。」

▲▼林心如 荒野機器人 中文版配音明星記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林心如和霍建華育有一女「小海豚」，夫妻倆都相當疼愛小孩。（圖／記者屠惠剛攝）

不過只有一個寶貝女兒，林心如自然是惜命命。當被主持人阿Ken問到，如果女兒有天要出國唸書，會叮嚀些什麼？林心如笑說，會跟女兒說：「別擔心！媽媽就坐在你後面。」直言絕對會陪女兒飛過去，出乎意料的答案也讓眾人笑翻。

▲▼林心如 荒野機器人 中文版配音明星記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林心如分享育兒經。（圖／記者屠惠剛攝）

小海豚如今已經7歲，是否有過育兒受挫的經驗？林心如說：「以前不了解小朋友的心，小朋友很拗，生氣難過我也不知道為什麼」而女兒也曾經頂嘴過嗎，但夫妻有共識，對於禮貌和教養的層面都比較嚴格，「規定怎樣就是怎樣，沒選擇的！」

 

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林心如, 荒野機器人, 霍建華

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