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余文樂挺中國品牌被嗆「港獨分子」　火速澄清：一直中國人一枚！

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星余文樂近年深耕時尚界，他於2014年創立個人品牌「MADNESS」，然而近年來該品牌卻多次陷入抄襲疑雲，以及捲入政治風波，余文樂雖然已發聲道歉，仍未能平息部分中國大陸網友的不滿。近日，余文樂在微博分享參加米蘭時裝周的照片，寫著表示：「為我們中國時尚品牌七匹狼第6次登上米蘭時裝周感到無比自豪。」發文卻再度引發網友對他立場的質疑。

▲余文樂回應網友批評他港獨。（圖／翻攝自微博）

▲余文樂發出參加時尚周的照片。（圖／翻攝自余文樂微博）

部分網友舊事重提，再次攻擊余文樂的政治立場，有人直接留言指他為「港獨份子」。面對指控，余文樂迅速回應「一直中國人一枚」，展現對國家立場的堅定。此前，余文樂的品牌MADNESS早在2018年就曾因官網將港澳台地區列為「國家」而引發爭議，隨後他公開道歉，承認管理品牌有所疏失，保證未來絕不會再犯類似錯誤。

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▲余文樂回應網友批評他港獨。（圖／翻攝自微博）

▲余文樂回應網友。（圖／翻攝自微博）

余文樂在紀錄片《Inside Out》中曾透露，這些公關風波讓他感到無奈，表示：「不管錯誤出在哪裡，最終還是要由我來承擔，因為公司是我的。」更坦言，自己曾多次考慮退出品牌，尤其在遇到重大問題時倍感壓力：「每一年我都想放棄，尤其是過去幾年出現問題時，真的讓我想乾脆收掉算了。」他坦承，這些風波甚至對他的演藝事業帶來了直接影響，許多誤會讓他成為眾矢之的。

余文樂還表示：「每當發生問題，大家只會說余文樂出錯，不會提到是MADNESS的員工出了差錯。」儘管如此，余文樂仍堅持經營品牌，並且近年來也多次在微博上轉發愛國相關內容，明確表達自己的立場。

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