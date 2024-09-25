ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邰智源認了扛《木曜4》流量有壓力！　親曝未來走向：幹到最後一秒

記者劉宛欣／綜合報導

YouTube人氣節目《木曜4超玩》的「一日系列」受到觀眾喜愛多年，吸引了大量粉絲追隨，頻道訂閱人數超過233萬。不過，近來觀看次數大幅下滑，從過去的高峰點閱數1900萬次，近期跌到剩十幾萬。邰智源24日登上知名Podcast節目《百靈果News》，侃侃而談過去在電視台時期的經驗，以及轉戰網路界後的變化，坦言的確承受著流量壓力，木也正在積極討論未來企劃走向。

▲邰智源坦言有流量壓力。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

▲邰智源登上《百靈果News》。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

邰智源指出YouTube對大型頻道的支持力度不如以往，直言：「我們的流量其實下降很多，但這種情況下，我們必須想辦法突圍。」他與麥卡貝老闆Eric一樣，都是能在困境中殺出一條血路的人。他表示即便之後《木曜4》真的收掉，他仍會抱持「至少沒有對不起觀眾」的心態來面對。他說：「人生是不斷變動的，不可能期望一成不變，當遇到變化時，就得想辦法應對，人生就是要贏得漂亮，謝幕也要謝得好看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邰智源坦言有流量壓力。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

▲邰智源坦言有流量壓力。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

邰智源坦言製作《木曜4超玩》，肩負著流量壓力，平時會親自參與企劃內容，有時候還會因為壓力而「罵人」，他幽默表示：「我都這個年紀了，戰場上的老將一定要幹到最後一秒鐘，直到氣絕。累是會累，但日子還是要過，遇到問題有什麼好害怕的？」針對未來節目的發展，他透露計劃進行創新改變：「我們會找些好的創意，讓觀眾覺得有趣。用相同的內容，但換不同的人來做，再加入新血，撞擊出新的火花。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邰智源

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒2年前舊照罕曝光！　「中分棕髮」甜笑超青澀
  2. 那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」
  3. 72歲洪金寶健康近況曝光！　赴陸拍戲劇組「高規格」接待
  4. 宮崎駿喊退休「才3年就復出」　真實內幕曝光：被他罵了
  5. 蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」
  6. 林淑容為高雄豁出去了！　準備「鳳飛飛組曲」：真的不容易
  7. 無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍
  8. 甜美女星不信邪！斥17歲影帝「神棍」　意外生情愫⋯互相獻出初夜
  9. 傑佛瑞當國小老師親自洗廁所　拍廣告超羞恥還被封大便老師
  10. 劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366