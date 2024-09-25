邰智源認了扛《木曜4》流量有壓力！　親曝未來走向：幹到最後一秒

記者劉宛欣／綜合報導

YouTube人氣節目《木曜4超玩》的「一日系列」受到觀眾喜愛多年，吸引了大量粉絲追隨，頻道訂閱人數超過233萬。不過，近來觀看次數大幅下滑，從過去的高峰點閱數1900萬次，近期跌到剩十幾萬。邰智源24日登上知名Podcast節目《百靈果News》，侃侃而談過去在電視台時期的經驗，以及轉戰網路界後的變化，坦言的確承受著流量壓力，木也正在積極討論未來企劃走向。

▲邰智源登上《百靈果News》。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

邰智源指出YouTube對大型頻道的支持力度不如以往，直言：「我們的流量其實下降很多，但這種情況下，我們必須想辦法突圍。」他與麥卡貝老闆Eric一樣，都是能在困境中殺出一條血路的人。他表示即便之後《木曜4》真的收掉，他仍會抱持「至少沒有對不起觀眾」的心態來面對。他說：「人生是不斷變動的，不可能期望一成不變，當遇到變化時，就得想辦法應對，人生就是要贏得漂亮，謝幕也要謝得好看。」

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▲邰智源坦言有流量壓力。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

邰智源坦言製作《木曜4超玩》，肩負著流量壓力，平時會親自參與企劃內容，有時候還會因為壓力而「罵人」，他幽默表示：「我都這個年紀了，戰場上的老將一定要幹到最後一秒鐘，直到氣絕。累是會累，但日子還是要過，遇到問題有什麼好害怕的？」針對未來節目的發展，他透露計劃進行創新改變：「我們會找些好的創意，讓觀眾覺得有趣。用相同的內容，但換不同的人來做，再加入新血，撞擊出新的火花。」