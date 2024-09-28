小孟老師／9月28日星座運勢　暖暖水瓶「滋潤身邊人的心」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：培養耐心毅力
感情：滋潤對方心靈
財運：調整投資策略
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：良好工作氛圍
感情：愛情貴人運強
財運：增加商業機會
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：建立關鍵聯繫
感情：愛情升華浪漫
財運：控制消費誘惑
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：處女
【土象星座】
工作：開發產品策略
感情：心事和朋友聊
財運：追蹤財務狀況
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：關心社會議題
感情：感情進展甜蜜
財運：把握投資機會
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：精進人際關係
感情：建立友善關係
財運：有效管理財務
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
工作：提升表達能力
感情：用心經營浪漫
財運：合理控制消費
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：減少風險影響
感情：對方滿足了你
財運：掌握財務目標
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：克服長期挑戰
感情：異性緣相當好
財運：實現財富增長
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【火象星座】
工作：培養管理能力
感情：善解人意好評
財運：適時調整收入
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：有效傳遞信息
感情：向外拓展交友
財運：明智投資決策
幸運色：绿色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：制定風險管理
感情：製造戀愛機會
財運：建立儲蓄計劃
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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