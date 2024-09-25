王瞳過馬路險遭撞「被他一把推走」　曾智希目睹全程轉身離開！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情高潮迭起，近日劇組為打造更震撼的視覺效果，特別封街拍攝一場大型車禍戲。藝人王瞳、曾子益、曾智希三位主演齊聚一堂，共同演繹這場驚心動魄的戲碼。

▲《愛的榮耀》封街拍攝車禍戲。（圖／民視提供）

在這場戲中，王瞳飾演的角色蔡小葉在過馬路時，遭疾駛而來的汽車撞上。千鈞一髮之際，曾子益奮不顧身將王瞳推開，自己卻被撞飛。為了呈現最真實的撞擊效果，劇組特別準備了一輛汽車，並邀請專業的爆破特效團隊進行拍攝。

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▲《愛的榮耀》封街拍攝車禍戲。（圖／民視提供）

王瞳表示，看到劇本時就對這場戲感到非常緊張，她說「看到要拍車禍戲，我第一個反應就是『天啊，會不會很痛？』」為了讓拍攝順利進行，劇組和演員們都做了充分的準備，她還準備幾件防摔衣跟護具。拍攝前一天，大家還一起許願，希望天氣能放晴。

▲《愛的榮耀》封街拍攝車禍戲。（圖／民視提供）

曾子益則分享了他在拍攝這場戲時的感受，坦言「看到車子被撞得四分五裂，擋風玻璃整個撞碎，真的覺得很震撼。還好有武術指導老師的專業指導，讓大家能夠安全地完成拍攝。」

▲《愛的榮耀》封街拍攝車禍戲。（圖／民視提供）

有趣的是，在拍攝過程中，曾智希面對重傷的王瞳和曾子益，竟然選擇離去。這讓曾子益忍不住在現場吐槽「妳就這麼狠心啊！」三位演員在拍攝之餘，也展現了私下的好感情，還一起拍起了街頭風格的照片。

▲《愛的榮耀》封街拍攝車禍戲。（圖／民視提供）

製作人王珮華表示「為了呈現這場戲的震撼效果，劇組投入了大量的資源。我們希望能夠透過這場戲，讓觀眾感受到製作團隊的用心。」