捕獲SJ利特「桃園球場賣漢堡」！温昇豪江宏傑也現身　親切舉動全被拍

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團Super Junior隊長利特接下台灣客家電視台綜藝節目主持棒，24日有網友在桃園樂天棒球場外幸運巧遇本人，且還在場邊賣漢堡，影片PO網後立刻讓粉絲激動不已，一旁還有温昇豪、江宏傑等人，確定是正在進行節目錄製。

▲利特現身桃園球場。（圖／翻攝自YouTube／ENZOYEH - OWL La La）



利特此行來參與綜藝錄製，還在桃園棒球場外設立餐車，與温昇豪、江宏傑、TriplesS台籍成員許念慈等人一起賣漢堡，網上流傳的側拍影片可看到利特親切向粉絲和民眾宣傳自家漢堡，一現身立刻被周圍幸運民眾搶拍，而當比賽中場休息時，現場突然播出〈Sorry Sorry〉音樂，他也開心現場跳了起來，温昇豪、江宏傑也跟著跳，氣氛嗨到最高點。

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▲利特現身桃園球場。（圖／翻攝自YouTube／@TaiwaningLA）



SJ堪稱「把台灣當自家灶咖的藝人」冠軍，利特不只來台錄製綜藝節目，還擔任台韓合作的選秀節目導師，甚至還成為金門高粱的代言人，温昇豪日前被問到合作契機，他透露兩人一拍即合，屆時餐廳開幕，不只利特會再來台灣，並會有明星主廚派駐台灣餐廳，之後首爾還會開分店，「台韓之間能夠有文化交流，是非常棒的事。」