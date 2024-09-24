女歌手22歲就罹憂鬱症　錄新歌唱到哭「製作人竟說讚」

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手林桉Anzio推出首支單曲〈燈塔〉，22歲的她在學生時期就罹患憂鬱症，〈燈塔〉的創作靈感正源於她當時的痛苦經歷。她希望透過這首歌，讓有相同感受的人知道他們並不孤單，並將自己的痛苦轉化為照亮他人的光芒。現在的林桉逐漸找到和憂鬱症共存的方法，不論是朋友無盡的愛抑或是她心中無盡的悲傷，都會是她創作與活著的動力。

▲新人歌手林桉推出新單曲〈燈塔〉。（圖／阿特拉斯帝國股份有限公司提供）

林桉目前正在美國薩凡納藝術設計學院就讀，她私下喜歡畫畫，但她認為相比畫畫，音樂對於治癒人更鮮明立體，因此她一度猶豫要選擇音樂還是畫畫「塔羅牌告訴我可以選擇音樂，給了我下定決心試試看的勇氣！」但家人卻對林桉的選擇難以理解，為了不讓家人看不起，她決定繼續在美國完成學業，趁著學校放假空檔再回台灣跑活動跟演出。

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不過林桉其實小時候是個音痴，在姊姊的指導下，才逐漸開啟了音樂之路，從小學參加合唱團，到國中開始學吉他與樂理，再到高中加入音樂社團，她一直不間斷地練習唱歌，最終成就了現在的甜美嗓音。

▲林桉學生時期就罹患憂鬱症。（圖／阿特拉斯帝國股份有限公司提供）

談到在〈燈塔〉的錄音過程中，林桉表示自己在唱完第一遍後就哭了，製作人丘暘讓她保持這種情緒，並讚賞她的表現，林桉表示，能被肯定是一件很重要的事，因此當時邊唱邊哭的她，心情十分複雜。