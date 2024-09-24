安心亞「血漿＋肉塊」驚悚照慘遭封鎖！　曾莞婷讓莊凱勛嚇到罵三字經

記者蕭采薇／台北報導

尹馨監製、導演錢人豪改編自都市靈異傳說的驚悚恐怖電影《鬼們之蝴蝶大廈》，24日公開前導海報與預告片，兩大女鬼曾莞婷與安心亞也首度曝光，安心亞飾演的白衣女子跳樓身亡，成為大樓地縛靈，亡靈不斷重複跳樓的動作，恐怖的女鬼妝容，也讓她嚇壞身邊朋友。

▲曾莞婷瞪大眼睛的模樣就十分嚇人。（圖／劇匯文創提供）

預告片中集結了台灣人熟悉的都市傳說，像是跳樓自殺壓死賣肉粽攤販的事件、對牆角喃喃自語的小女孩、大樓裡不能打開的禁忌房間，以及跳樓自殺者被困在原地無限重複跳樓的恐怖現象，每個場景都讓人毛骨悚然。擅長類型電影敘事風格的錢人豪導演，特別集結台灣人熟悉的靈異傳說，將大家從小到大聽過的恐怖傳說搬上大銀幕上，帶領觀眾一窺那些隱藏在城市背後的恐怖故事。

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▲安心亞在片中飾演跳樓自殺的白衣女子。（圖／劇匯文創提供）



而在預告片中也首度曝光曾莞婷和安心亞的女鬼模樣，逼真的妝容和驚悚表現讓人印象深刻。安心亞透露，為了特殊的妝容，她每次都得忍耐長時間的化妝過程，常常花費好幾個小時才能完成。而且在低溫下拍攝時，還得忍著寒冷黏上血漿和肉塊，不過她認為最終呈現的效果相當成功，連自己照鏡子都會嚇到，甚至把照片傳給朋友還差點被「封鎖」，讓她十分有成就感。

▲安心亞每次要畫特殊妝就要花好幾個小時，自認效果非常好。（圖／劇匯文創提供）

台劇女神曾莞婷雖然多次參演鬼片，但這次是她第一次挑戰女鬼角色，加上這次飾演的則是在大樓裡遇到家暴的弱勢妻子，由於角色相當陰鬱，曾莞婷拍攝過程都保持陰沈的氣氛，在片場多次嚇到工作人員，女鬼的模樣也一度讓演員莊凱勛嚇到罵三字經，讓她覺得很不好意思。

▲曾莞婷在片中飾演遭家暴的陰鬱女子。（圖／劇匯文創提供）



隨著前導預告的發佈，更令人毛骨悚然的前導海報也跟著亮相，緊扣著電影宣傳詞「你看得見我？」，仔細看海報中小女孩的眼睛裡，竟隱藏著一個恐怖的女鬼。為了要帶著觀眾細膩的恐怖氛圍，特別在海報中加入巧思，希望從視覺效果到心理暗示，挑戰觀眾的心臟承受力。

▲曾莞婷首次扮演女鬼，扮相嚇壞莊凱勛。（圖／劇匯文創提供）

《鬼們之蝴蝶大廈》集合了幕前幕後精湛的製作團隊，以深植人心的都市傳說為背景，勢必成為今年最受矚目的恐怖片之一。不僅如此，本片所展現的特殊效果與驚悚氛圍，已讓觀眾迫不及待想一探這棟大樓中隱藏的恐怖秘密，電影將於11月1日上映。

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